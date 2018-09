Fisk og andre havdyr gisper: Iltsvind i Aarhusbugten

Den rekordvarme sommer har været hård ved det danske vandmiljø

I mange søer og vandløb har fiskene gispet efter vejret og i sårbare danske farvande som Limfjorden, Mariagerfjord og det sydfynske øhav har miljøstyrelsen denne sommer målt kraftigt iltsvind

På grund af sin dybde og vandgennemstrømningen fra Kattegat er Aarhus Bugt lidt mere robust over for iltsvind.

TV2 ØSTJYLLAND var med, da forskningsskibet Aurora forleden var ude for at se, hvordan sommeren har påvirket livet i vandet.

Miljøskibet Aurora, der sejler ud fra Aarhus Havn, undersøger blandt andet, hvor meget ilt, der er i Aarhusbugten.

Torben Vang, der er skipper på Aurora og har 25 års erfaring fra danske miljøskibe, var spændt forud for turen.

- Det har været rigtig, rigtig varmt. De få vindbegivenheder, der har været, der har kunne blande vandmasserne op, de har ikke været særlig stærke, siger Torben Vang.

Højskole med

Aurora sejler sjældent ud uden gæster ombord. På turen var der højskoleelever fra Science Akademi på Idrætshøjskolen Aarhus med på turen for at lære.

Som en, der elsker havet, mener skipper på Aurora, Torben Vang, at man kan gøre havmiljøet meget bedre, end det er nu

- I virkeligheden er der nok ikke så mange, der har en fornemmelse af, hvad der sker med vores vandmiljø, fordi det er lidt usynligt for os, siger Anne Dissing Sandal, der er lektor og biolog ved Science Akademi i Aarhus.

Højskoleeleverne undersøgte dyrelivet i stenrevet og skulle finde så mange arter som muligt. På stenrevet var der ikke iltsvind, og der var en masse forskellige dyrearter, der blev undersøgt på dækket.

Men da Aurora tog en prøve på et dybere sted ved siden af stenrevet, tegnede der sig et noget andet billede af forholdene på havbunden.

- Det er bestemt ikke alvorlig iltsvind. Men det er iltsvind, siger Torben Vang.

Når iltindholdet i vandet kommer under fire milligram per liter flygter fiskene. Men i bunden viser måleinstrumenterne, at der kun er 3,4 milligram ilt per liter.

Eleverne fik forklaringen på, hvorfor dyrelivet på stenrevet er så rigt, mens måleinstrumenterne samtidigt kan måle iltsvind ikke langt derfra. Dyrene, der kan bevæge sig væk fra områderne med iltsvind, bevæger sig op på stenrevene.

Iltsvind frem til vinter

Nu er den varme sommer ovre, men der vil stadig være iltsvind på bunden af Aarhusbugten et stykke tid endnu.

- Det er ikke ovre, fordi der ser ud til, at der er en risiko helt frem til vinter. Havmiljøet kunne godt være bedre. Det er alene en årsag af for kraftige udledninger fra land, siger Torben Vang.

- Det er selvfølgelig en politisk beslutning, hvor meget man tillader, der bliver udledt fra landbrugsarealerne. Som havmand som en mand, der elsker havet, der kan det altid blive bedre, siger Torben Vang.

Fundet af iltsvind efterlod eftertanke blandt eleverne.

- Man skal tage en dialog med landmændene, om hvad de skal bruge på deres marker af giftstoffer. Selvfølgelig skal der også tages hensyn til, men man kan forhåbentligt finde et kompromis, siger Frederik Zink Christensen, der er elev på Science Akademi i Aarhus.