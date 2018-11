Firma tvinges til at fjerne ulovlig østeuropæisk chauffør-lejr

Der er for tiden stor fokus på udenlandske lastbilchaufførers levevilkår i Danmark. Nu er transportfirmaet Intercargo så kommet i myndighedernes søgelys efter afsløringen af en ulovlig lejr på virksomhedens grund ved Hadsten.

Fagforeningen 3F er bekymret for chaufførernes levevilkår og frygter, at tendensen spreder sig til resten af branchen.

- Jeg er bekymret for, om de lever under kummerlige forhold, som man har set andre stedet i landet. Det er en katastrofe, hvis det spreder sig. Det er vores fornemmelse, at det gør det, siger formand for 3F i Randers, Ole Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Sådan nogle som det her firma forpester branchen. Der er mange ordentlige vognmænd, men de bliver taget med i samme båd, fortsætter han.

Kan være farligt

I yderste konsekvens kan dårlige forhold for chaufførerne få konsekvenser for os alle sammen, lyder det fra 3F-formanden.

- Det handler om sikkerheden på vejene for dig og mig. Det er jo farligt, hvis chaufførerne ikke er udhvilet og friske, det skal man være, når man kører med så stort et vogntog, siger Ole Christensen.

Fagforeningen har dog endnu ingen beviser for, at de østeuropæiske chauffører ansat hos Intercargo lever under slavelignende forhold, som man senest har set filippinere gøre det i Padborg hos vognmanden Kurt Beier.

Men under alle omstændigheder er lejren, som er blevet opført med containere og skurvogne hos firmaet ved Hadsten, ulovlig. Det oplyser Favrskov Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke lovligt at de bor der

Kommunen har gennem flere måneder været i dialog med Intercargo om i første omgang én ulovlig opført container, men siden er der blot kommet flere til.

- Tirsdag var vi på besigtigelse hos virksomheden og blev vist rundt. Her kunne vi konstatere, at der var kommet yderligere byggerier, som der ikke er søgt byggetilladelse til, og som bliver anvendt til et formål, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen.

- Flere af bygningerne er nemlig indrettet, så der kan foregå beboelse, og det ser det ud til, at de bliver brugt til, siger direktør for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune, Hans Vedel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Intercargo har derfor fået et påbud om, at beboelsen i containerne straks skal ophøre, og at der skal søges tilladelse til bygningerne, ellers skal de fjernes.

Usædvanlig sag

- Vi vil dog aldrig give tilladelse til beboelse i et erhvervsområde som her, lyder det fra Hans Vedel, der kalder sagen med Intercargo usædvanlig:

- For os er den usædvanlig. Vi går op i, om firmaerne overholder den lov, vi skal administrere.

Direktør for Intercargo, Chris Lyman, afviser kritikken fra 3F, og forklarer samtidig, at chaufførerne fremover ikke får mulighed for at overnatte i containerne på grunden ved Hadsten.

- 3F har ingen grund til at bekymre sig. Chaufførerne har ordnede forhold, og vi tager os godt af dem. Vi overholder alle regler blandt andet inden for mindstelønnen i alle lande, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Chaufførerne hos Intercargo kommer for langt størstedelens vedkommende fra enten Polen eller Rumænien og er ansat hos afdelinger der.

Intercargo ligger helt præcist på Tolsagervej nær landsbyen Hadbjerg øst for Hadsten. Foto: Google Maps

Stopper fra dags dato

Tidligere har de haft mulighed for at overnatte på grunden nær Hadsten, hvis der var ventetid på en lastbil, men efter påbuddet fra Favrskov Kommune stopper tilbuddet fra dags dato.

- Vi havde aftalt at søge byggetilladelse til byggeriet, men det har trukket i langdrag. Den søger vi nu og håber på en tilladelse. Der skal stadig være et sted med køkken, bad, toilet og lignende faciliteter til vores chauffører, forklarer Chris Lyman videre.

Hvis ikke, at det østjyske transportfirma inden for ganske kort tid får bragt forholdene i orden, så har Favrskov Kommune i sinde at melde det til politiet.

Også 3F i Randers vil fortsat holde et vågent øje med Intercargo. Formand Ole Christensen vil meget gerne have lov til at snakke med chaufførerne og se nærmere på deres forhold på pladsen nær Hadsten.

Er velkommen på besøg

- Vi ved jo ikke, hvor mange de bor i containerne. Der kan bo otte til ti mand. Vi kender ikke faciliteterne, men vil meget gerne se nærmere på dem, siger han.

- 3F skal være hjertelig velkommen til at komme ud. Vi vil rigtig gerne i dialog med dem, så vi kan få den her sag, som jeg ved ikke har noget på sig, manet til jorden, lyder det i den forbindelse fra direktøren hos Intercargo, Chris Lyman.

Helt overordnet mener 3F, at der skal kigges på loven på området.

- Der skal noget mere myndighedskontrol til, for det her kan vognmændene ikke selv styrer. Det er ikke ordentligt for branchen. De vognmænd, som opfører sig ordentligt, skal have lige vilkår at arbejde på, siger Ole Christensen.

På Intercargos hjemmeside skriver virksomheden, at man har 300 lastbiler, der daglig kører i hele Europa.