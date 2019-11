Firma genanvender vores brugte bildæk: - Vi går hele vejen for miljøet

Direktør Carsten Andersen har en passion for affald. Efter eget udsagn har han rodet i skraldespande, siden han var barn, og han har altid været nysgerrig omkring, hvorvidt dét, der blev smidt ud, mon ikke kunne bruges til et eller andet.

Fascinationen af affaldet har siden udviklet sig til en hel karrierevej, hvor Carsten Andersen har været omkring genanvendelse af fibre fra flere forskellige restprodukter, indtil han fik øjnene op for, at der var enorme mængder affaldsgummi til rådighed.

Bæredygtighed er hele fundamentet og grundlaget for, at virksomheden eksisterer. Simon Bachman, forretningsudvikler, Scan Underlay

Og dét sparkede gang i en tankeproces.

- Vi har store mængder af en restfraktion fra genbrugsindustrien liggende, og der er ikke særligt mange, der er interesseret i den. Men jeg har en teknologi, som vil kunne udnytte den. Det må vi da kunne finde ud af, mente den driftige direktør.

Og det kunne de.

Mindsker overboens larm

I 2015 blev virksomheden, Scan Underlay, stiftet med visionen om at skabe ’verdens mest bæredygtige og bedst udviklede gummitekstil’. I dag er der syv ansatte i administrationen og produktionen, som holder til i Galten vest for Aarhus.

I første omgang blev det til et tekstil, der fungerer som lydunderlag til træ-, laminat-, vinyl- og linoleumsgulve, og siden udviklede virksomheden en lyddug, der kan støbes ind i betonen i etagebyggerier.

Scan Underlays produkter leveres i ruller uden spildemballage.

Imponerer med lydabsorberende egenskaber

Hver kvadratmeter rummer, ifølge Carsten Andersen, millioner af små gummipartikler, som sidder og vibrerer inde i dugen, og derved betragteligt dæmper lyde som trampen i gulvet og smækken med dørene - til glæde for naboer og underboer.

Tilmed er tekstildugen både åndbar og god for indeklimaet i en grad, der har godkendt den til Svanemærkede byggerier.

Både godt for miljøet og for indeklimaet

90 procent af Scan Underlays akustiske lyddug består af gummimateriale fra gamle bildæk. Gummistøvet, som de får fra virksomheden Genan i Viborg, er de mindste fraktioner, der er tilbage, når de gamle dæk er neddelt.

Jeg har det som om, jeg snyder de andre. Har de da slet ikke opdaget, at det her materiale findes? Har I slet ikke opdaget, at der er så meget, der ikke bliver brugt? Carsten Andersen, direktør, Scan Underlay

Ved en patenteret proces tilsættes en lim til gummistøvet. Limen er af samme type, som den, der anvendes til fødevareemballage, og er ikke sundhedsskadelig. Derefter formes gummimåtterne i den ønskede tykkelse, og så coates den med filt eller dampspærre efter kundens behov.

Til sidst rulles dugen op, uden brug af papruller, og er så klar til at blive fragtet ud på byggepladsen på genbrugspaller, hvor det eneste affald sådan set er det stykket tape, der holder rullen sammen.

Den gummibaserede tekstildug fra Scan Underlay coates med dampspærre eller filt efter behov.

Ekstremt lavt CO2 aftryk

Produktionen af gummitekstilerne hos Scan Underlay sætter et meget lavt CO2-aftryk.

Selve råvaren, altså gummiet fra de brugte dæk, tæller nul i CO2-regnskabet, fordi de - så at sige - allerede har været brugt til det formål, de er skabt til, og derfor allerede én gang er indgået i regnskabet.

Det vil sige, at hele 90 procent af det færdige produkt, har et CO2 aftryk på ét stort rundt nul.

Bæredygtighed er hele fundamentet

Selve produktionsprocessen foregår ved hjælp af vindenergi og naturgas, og der er kun et lille aftryk fra de applikationer, der tilsættes råmaterialet.

Der er ingen spild ved produktionen og ingen udledning af eksempelvis spildevand. Og som en ekstra bæredygtighedsdetalje er størstedelen af maskinparken også genbrugt fra andre industrier.

- Bæredygtighed er hele fundamentet og grundlaget for, at virksomheden eksisterer, forklarer Simon Bachman, der er virksomhedens forretningsudvikler.

- Det er alfa og omega i den tid, vi lever i, slår han fast.

Et nærmest uudtømmeligt råvarelager

I Danmark er vi gode til at genanvende brugte bildæk. Når dækkene er opdelt i metal og gummi, bliver de nedbrudt i mindre dele i varierende størrelser, som for eksempel bruges til faldunderlag på legepladser, samlebånd, gummislanger og kunstgræsbaner.

Men med 70.000 tons kasserede bildæk om året i Danmark, er der rigeligt at tage af for kreative hoveder som Carsten Andersen, som har svært ved at forstå, hvorfor der ikke er større rift om det fleksible materiale.

- Jeg har det som om, jeg snyder de andre. Har de da slet ikke opdaget, at det her materiale findes? Har I slet ikke opdaget, at der er så meget, der ikke bliver brugt?, spørger han undrende.

Arbejder med to verdensmål

Scan Underlay arbejder på strategisk plan med to af FN's 17 verdensmål.

Ved at bruge et affaldsprodukt som råvare, køre den igennem en teknologi, som er baseret på vedvarende energikilder og omdanne den til et 90 procent bæredygtigt slutprodukt, lever de op til verdensmål nummer 12, der handler om ansvarlig produktion og forbrug.

Scan Underlay arbejder både med verdensmål 12 indenfor forbrug og produktion og med verdensmål 12 indenfor sundhed og trivsel.

Og med selve slutproduktet, som fokuserer på menneskers sundhed og trivsel ved at give behageligt og støjdæmpet miljø at færdes i på arbejdet eller i hjemmet, lever de også op til mål nummer tre, som handler om sundhed og trivsel i bred forstand.

Og så har de vundet et guldmærke i indeklima fra Eurofins, som er et laboratorium, der udfører kemiske, mikrobiologiske og sensoriske analyser, prøvetagning og rådgivning.

Scan Underlays produkt er anerkendt og har modtaget Eurofins certifikat for godt indeklima.

Affald i yderste potens

Vores faste bæredygtighedsekspert, Steffen Max Høgh, fremhæver det faktum, at Scan Underlay henter deres primære råvare i et restprodukt fra genbrugsindustrien - altså dét man kan kalde det yderste affalds-led.

At skabe værdi af sådan et produkt er nærmest essensen af cirkulær økonomi, mener han, og henleder opmærksomheden på en anden positiv effekt:

- Man skal huske på, at meget af det mikroplast, som findes i miljøet, netop kommer fra slid af bildæk. Så at man kan finde en anvendelse, der gør, at man faktisk kan holde på bare nogle af de her ressourcer, det er ret fint, mener han.

Vil gerne betale for bæredygtighed

Ifølge Steffen Max Høgh er hele genbrugstanken netop blevet attraktiv for industrivirksomhederne, fordi folk faktisk er villige til at betale lidt mere for et bæredygtigt produkt, og det er en tendens, som de – til dels – kan nikke genkendende til hos Scan Underlay.

Steffen Max Høgh er vært på podcasten "Bæredygtig Business"

- Vi ser, at presset kommer helt ude fra slutforbrugeren, og at det sker på baggrund af den kulturændring, der er i gang omkring bæredygtighed. Så kunderne efterspørger bæredygtighed, men de efterspørger også performance og pris, så vi skal være stærke på alle parametre, siger Scan Underlays forretningsudvikler, Simon Bachman.

Man skal huske på, at meget af det mikroplast, som findes i miljøet, netop kommer fra slid af bildæk. Så at man kan finde en anvendelse, der gør, at man faktisk kan holde på bare nogle af de her ressourcer, det er ret fint. Steffen Max Høgh, bæredygtighedsekspert

Men han er ikke i tvivl om, at det i fremtiden - efterhånden som de nye og mere miljøbevidste og interesserede generationer kommer til - bliver endnu vigtigere:

- Fremover er det ikke bare noget, vi skal gøre, fordi det giver mening for os selv. Da skal vi gøre en miljømæssig forskel, for overhovedet at blive ved at være berettigede på markedet, slutter Simon Bachman.

Provokerer til nytænkning

Og så skal vi omkring billedet øverst i artiklen. Ja - det ér tre af de ansatte i Scan Underlay, der har smidt tøjet i bæredygtighedens navn. Ifølge Direktør Carsten Andersen, der som den eneste også lægger ansigt til kroppen, handler plakaten, som blev brugt på Building Green messen i år, om at røre i gryden, så det hele ikke falder til bunds:

- Det må ikke blive kedeligt. Vi skal ud og gøre noget, der kan provokere, sætte nogle tanker i gang og simpelthen få folk til at stoppe op og sige: ”Kan vi gøre det her, i stedet for det vi plejer?”, forklarer han om den afklædte marketing-gimmick.