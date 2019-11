Fire værdifulde designerlamper stjålet – nu vil kirke have alarmsystem

Man skulle næsten tro, at det er blevet en trend at stjæle fra kirker.

De seneste par måneder har vi nemlig på TV2 ØSTJYLLAND kunnet fortælle om kirker rundt omkring i landsdelen, der får stjålet alt fra værdifulde lysestager til unikke designerstole.

Nu har kirketyve endnu engang været på spil. Denne gang er det gået ud over Gosmer Kirke ved Odder.

- Jeg synes, det var chokerende at opleve, at der har været indbrud i kirken. Jeg tror ikke, vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os, at vi skulle have indbrud, siger Rikke Gade, der er formand for menighedsrådet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Gosmer kirke ligger tæt ved Odder.

Kirken havde indbrud for præcis to uger siden. Og tyvene har formentlig vist, hvad de vil have med sig. Efter de havde brudt døren op til kirken, er de nemlig gået direkte ind i kirken, hvor de har klippet kirkens fire loftslamper ned.

Og det er ikke hvilken som helst loftslamper. Der er tale om fire PH Louvre lamper, som hver især har en værdi på op mod 51.000 kroner.

Vil sikre kirken

Lamperne har hængt i kirken siden 1960, hvor kirken blev restaureret. Og selvom lamperne er dyre, har kirken aldrig oplevet noget lignende.

- Vi er vant til, at vores kirker er åbne, og de skal være tilgængelige for folk, så jeg synes, det er frækt, at man stjæler lamperne, siger Rikke Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

For at undgå en lignende situation vil kirken nu både have alarmsystemer og videoovervågning.

- Vi er ved at indhente tilbud på alarmsystemer og videoovervågning, for vi vil sikre kirken, inden vi sætter nye lamper op, siger Rikke Gade til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirken har bestilt nogle nye lamper hjem af samme mærke, men de tør ikke hænge dem op, før kirken er tyverisikret.

Ikke første gang

Det kan tyde på, at det er blevet populært at stjæle værdier fra østjyske kirker. I hvert fald er det blot halvanden måned siden, der også blev taget værdifulde genstande fra kirker.

Jyllands eneste rundkirke, Thorsager Kirke, blev i oktober måned nemlig 143 Kaare Klint-stole fattigere.

Ifølge Østjyllands Politi var tyveriet nøje planlagt.

- Man kører ikke lige forbi på cykel og stjæler 143 stole, sagde kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

De fire designerlamper, som man kan se et billede af i bogen her, blev en del af Gosmer kirke i 1960'erne, da kirken blev restaureret.

De stjålne stole er af modellen ”Kirkestolen”, der blevet produceret i 1950’erne. De er udført i eg, lakeret brune med transparent lak og har lyse sæder i flettet papirgarn.

- Hver stol er flere tusinde kroner værd. Nyprisen er omkring 8000 kroner. De pågældende stole er brugte og har en vis slitage, så jeg ved ikke, hvad de præcist er værd, sagde kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det gør ondt på os, der er vant til at komme i kirken. Lars Olesen, Vor Frue Kirke

Få dage senere blev flere af de stjålne stole dog fundet i en efterladt varevogn i nærheden.

- Vi havde bestemt ikke regnet med, at vi vil se dem igen. Jeg troede, de var over alle bjerge, men med politiets og mediernes hjælp er stolene nok blevet så varme, at de har været svære at komme af med igen, sagde sognepræst Jørgen Gleerup til TV2 ØSTJYLLAND.

For en måned siden gik det så galt igen, da der blev stjålet to historiske alterstager fra Vor Frue Kirke i Aarhus.

- Stagerne er en del af vores fælles arv. Det gør ondt på os, der er vant til at komme i kirken, sagde daglig leder af kirken, Lars Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kort tid efter blev alterstagerne dog fundet igen, da de blev forsøgt solgt hos en antikhandler.

Det var stagerne her, der forsvandt fra Vor Frue Kirke i oktober. Foto: Privat