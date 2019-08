Fire unge iværksættere har åbnet nyt Escape Room

Blinkende lamper, gådefulde koder og lyden af alarmer. Fire unge iværksættere har netop slået dørene op for deres nye Escape Room midt i Randers.

- Randers er en super fed by. Der bor mange mennesker. Mest af alt var det på grund af lokationen, og det her vi hus. Det er unikt på alle punkter, siger Martin Høeg, som er medejer af Locked Escape Room.

Et Escape Room er et slags levende computerspil. Her bliver en gruppe mennesker låst ind i samme rum, og så starter detektivarbejdet.

Man skal lige ind i mentaliteten, hvor man finder sin indre agent frem. Anne-Sophie Freitag, gæst, Locked Escape Room

Indre agent

Anne-Sophie Freitag og hendes tre veninder var de første til at afprøve det nye Escape Room.

- Man skal lige ind i mentaliteten, hvor man finder sin indre agent frem. Det er en blanding af logisk tænkning og, at man bruger sin fantasi, for det er en anden tidsalder, man kommer ind i, siger hun.

Det nye Escape Room er bygget i et 200 år gammelt hus midt i Randers by.

Læs også Populært landsbyfænomen indtager storbyen: - Alle skal have friske varer

Op til åbningen har de hver især knoklet 80 timer i ugen for at blive helt klar. Men Søren Vedstesen ser det som meget mere end arbejde.

- 80 timer er hvis man ser det som arbejde. Det her er vores hverdag, vores fritid. Det er det sociale, der ligger i det, så man kan ikke helt bare kalde det 80 timer, siger han.

De fire iværksættere er ingeniørstuderende.

Studie kombineret med iværksætteri

De fire bagmænd bag det nye oplevelsessted er fire ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet.

- Vi er alle legebørn. Vi vil have oplevelserne. Så det startede, hvor vi kunne få vores kompetencer i spil. Det kan vi ved Escape Rooms, siger Søren Vedstesen, som er medejer af Locked Escape Room.

Det er ikke iværksætternes første virksomhed. For et lille års tiden siden åbnede de Escape Room i Herning, hvor de nu har 6 fuldstillinger og 10 deltidsstillinger.

- Vi vil være landsdækkende. Vi føler vi har et koncept, der er bedre og mere differenceret end vores konkurrenter. Vi vil rigtig gerne en masse mennesker nogle gode oplevelser.

Læs også Bent må ikke få Lolita-nummerplade: - Det gør mig aggressiv