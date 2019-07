Fire personer og hund reddet i land fra synkende kutter

Det blev en noget mere dramatisk sejltur for fire personer og en hund, da de i nat sejlede nordpå fra Hou.

Undervejs måtte de nemlig kalde efter hjælp, fordi deres båd - en ombygget kutter - pludselig tog vand ind.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØTJYLLAND.

- Vi modtager en anmeldelse klokken 00.56 om en ombygget kutter, der mistede strøm, og der kom vand ind, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.

Det var her ud for Knebel, at kutteren begyndte at tage vand ind og de fire personer og hund måtte reddes i land. Foto: Google Maps

Kutteren befandt sig et par sømil ude for Esby, da strømmen gik og vandet kom ind, og en redningsaktion måtte igangsættes.

- Der bliver sendt helikopter og gummibåde fra beredskabet i Knebel. De forsøgte at sætte båden på grund ved Sletterhage, men der car for dybt, så det måtte de opgive, siger Østjyllands Politi.

I stedet blev de fire personer og hunden reddet ombord og kørt på et hotel til overnatning, men kutteren blev slæbt ind til Aarhus Havn.

- Alle havde redningsveste på og alt forløb roligt, siger Janni Lundager.