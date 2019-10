Fire personer anholdt for massevis af indbrud

Politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest har i dag anholdt fire personer med rumænsk statsborgerskab.

Der er tale om to kvinder og to mænd, som er mistænkt for at stå bag 14 indbrud og indbrudsforsøg i forretninger rundt omkring i hele Vestdanmark.

- Et af vores fokusområder i Særlig Efterforsknings Vest er indbrud, så vi er meget tilfredse med, at vi nu er kommet frem til de her fire personer, siger Brian Voss Olsen, der er politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, til TV2 ØSTJYLLAND.

Måden de har gjort det på, har primært været ved at bryde igennem taget. Brian Voss Olsen, politiinspektør, Særlig Efterforskning Vest

Politiet betegner de fire anholdte som omrejsende kriminelle, der flytter sig rundt mellem politikredsene og begår kriminalitet. De fire personer har også været forbi i det østjyske. Blandt andet på Djursland i den mindre by, Knebel.

- De benytter en anderledes måde at begå indbrud på. Måden de har gjort det på, har primært været ved at bryde igennem taget, siger Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

På sporet af dem længe

Politikommissæren kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, i hvor lang en periode de 14 indbrud i Vestdanmark strækker sig over.

Han fortæller dog, at politiet har været på sporet af dem længe, og i dag, fredag, klokken 12:42 og klokken 13:10 lykkedes det politiet at anholde de fire mistænkte på to forskellige lokaliteter i Nordjylland.

- Vi har haft en fremadrettet efterforskning kørende imod dem, og nu har vi endelig kunne anholde dem. Men vi er ikke færdige med efterforskningen, så der er flere informationer, vi holder for os selv lige nu, siger Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers i morgen, lørdag, klokken 09:00. Her håber politiet på, at dommeren vælger, at der er begrundet mistanke, og at de fire anholdte dermed bliver varetægtsfængslet.

- Så kan vi få ro til at efterforske sagen videre, uden de fire personer har mulighed for at påvirke beviserne, siger Brian Voss Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet forventer, at dørene vil være åbne ved grundlovsforhøret lørdag.