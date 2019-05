- Fire østjyske sejre i samme runde! Og så er der et Derby i sigte!

Randers FC og AGF er klar til kampen om Europa League-playoff, AC Horsens tog første stik mod Vendsyssel mens Silkeborg IF bevarede presset på Viborg i toppen af 1. division.

Det blev med andre ord en fremragende østjysk runde, der næsten kun kan blive vildere i den næste. Her skal Silkeborg IF nemlig spille topkamp på en udsolgt JYSK Park, Randers FC og AGF krydser klinger i et ægte derby, mens AC Horsens skal følge op på sejren i nedrykningsplayoff.

I vores ugentlige YouTube-format, Skipperligaen Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber

Følg Skipperligaen på YouTube ved at klikke her - så er du sikker på at få Skipperligaen Update hver uge!

Ugens episode kan også ses her: