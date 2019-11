Fire kvinder blev ofre for ung mands sexoverfald

En 21-årig mand er idømt seks års fængsel for tre voldtægter samt et andet seksuelt forhold end samleje under tvang på Djursland.

Fire unge kvinder blev ofre for mandens forbrydelser. Det slog et nævningeting i Retten i Randers mandag eftermiddag fast, oplyser senioranklager Birgitte Ernst.

Manden har fra begyndelsen nægtet sig skyldig. Han anker til Vestre Landsret for at blive frifundet, mens Birgitte Ernst vil anbefale statsadvokaten at anke for at opnå en hårdere straf.

Jeg er rigtig godt tilfreds med domfældelsen, altså at han kendes skyldig i de tre voldtægter. Men dommen forekommer en anelse mild. Birgitte Ernst, Senioranklager

De fire overgreb gik ud over fire forskellige kvinder. Den 21-årige begik den første voldtægt i juli 2016, mens den sidste fandt sted i januar 2019. Alle voldtægter blev begået på private adresser på Djursland. Ved det fjerde sexoverfald blev han tiltalt for forsøg på voldtægt, men blev dømt for et andet seksuelt forhold end samleje under tvang .

Var ven med pigerne

To af voldtægtsofrene var 16 år, mens den tredje var 17 år.

Anklager Birgitte Ernst procederede for ikke under otte års fængsel. Forsvareren gik efter en straf på mellem fire og fem år, oplyser Randers Amtsavis.

Anklageren pegede på flere skærpende omstændigheder, herunder at den 21-årige var ven med pigerne og dermed havde deres tillid, og at flere af dem var yngre end ham, skriver Randers Amtsavis.

En af pigerne, som manden ifølge dommen voldtog, havde tidligere været kærester med ham. Han havde blandt andet forårsaget en knude i pigens bryst, fordi han havde klemt så hårdt under voldtægten.

Anklager Birgitte Ernst er tilfreds med dommen, omend hun mener, den skal være højere.

Grinte hånligt i retten

- Jeg er rigtig godt tilfreds med domfældelsen, altså at han kendes skyldig i de tre voldtægter. Men dommen forekommer en anelse mild, siger Birgitte Ernst.

- Når det så er sagt, så er det altid en konkret vurdering. De lægger vægt på, at han er 21 år i dag, og et af forholdene ligger altså tilbage i 2016, hvor han var 18 år. Han har været ung, og det kan jeg godt se, siger hun.

Ifølge Randers Amtsavis har sagen været plaget af uro blandt tilhørerne i retssalen. Venner og familie til manden, der har været frihedsberøvet siden 12. februar, har undervejs ytret deres støtte med grin og bifald, når den 21-årige udtalte sig.

Anklager Birgitte Ernst har undervejs i sagen også måttet lægge ører til "hånlige bemærkninger" fra fremmødte. Flere mente, at hun ingen beviser havde, har Randers Amtsavis tidligere beskrevet.

Mandag var der ro i retssalen, fortæller Birgitte Ernst.

