Film sætter fokus på sygdom: - Folk ved ikke nok om demens

Alzheimers rammer et stigende antal danskere.

Det forsøger en nyt film at sætte fokus på.

Historien begyndte som en nyhedshistorie på TV2 ØSTJYLLAND for syv år siden.

Det førte til TV 2-programmerne 'Rita og Aages sidste dans' og 'Da Aage forsvandt', der handler om ægteparret Rita Knudsen og Aage Rasmussen fra Gl. Rye ved Skanderborg.

Øget forståelse

Og nu er det biograffilmen ’Ritas valg’, der forsøger at give et indblik i livet med Alzheimers.

- Jeg har fulgt et ægtepar i syv år. Manden fik Alzheimers. Jeg fulgte ham på vej ind i intetheden, siger Kay Brase, der er instruktør på filmen til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden var Aage. Rita – hans kone – stod på sidelinjen.

- Jeg fulgte Rita, der forsøgte at få det bedste ud af det, siger Kay Brase.

'Ritas Valg' er en dokumentarfilm.

450.000 danskere er i en eller anden form i berøring med sygdommens demens.

- Jeg håber, at filmen er med til at give en øge forståelse af, hvad sygdom er. Så man ikke bliver utålmodig, hvis man står i en bus, og der er en, der ikke kan betale med kort eller få sine penge ud af pungen. Vedkommende behøver ikke at være beruset, siger Kay Brasen.

Mange misforståelser

Filmen og dens budskab vækker glæde hos Alzheimerforeningen.

- Man er syg i hjernen, men man kan ikke se det på folk, så der bliver mange misforståelser og mistolkninger. Det er, fordi folk ikke ved nok om demenssygdomme, siger Conny Flensborg, der er formand for Alzheimerforeningen, Østjylland.

