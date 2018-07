Fie hjælper tusinder med at spare penge: Ny app flyvende fra start

Fie Fabricius Winther fra Randers har stor succes med madbloggen Mad for fattigrøve, der følges af 80.000 brugere, og herover har hun over 50.000 følgere på Facebook. Nu har randrusianeren lanceret en app, der straks er røget i top 3 på iTunes.

På den første uge er den solgt knap 1000 gange til 49 kroner.

Det er helt fantastisk, især når man tænker på, at jeg henvender mig til en målgruppe, der måske ikke lige kan undvære pengene til app'en. Fie Fabricius Winther, blogger

- Især ikke når man samtidig tænker på, at mange af tingene jo stadig findes gratis på bloggen, men det er bare gjort meget nemmere og uden reklamer i app'en, fortsætter hun.

Skal kunne lave egen madplan

Derudover så er der flere muligheder for at vælge særlige madplaner på mobilen, og på sigt håber hun, at brugerne gennem app'en kan lave deres helt egen madplan og tilføje hendes opskrifter. Og måske også få en automatisk indkøbsseddel frem.

På bloggen Mad for fattigrøve viser Fie Fabricius Winther nemlig gennem to ugentlige madplaner, hvordan det kan lade sig at gøre at skære betragteligt på madbudgettet.

- Vi er en familie på fire – min mand Mikkel, mig selv og vores to børn, og vi har omkring 3000 kr. om måneden i husholdningsbudget. Før kunne vi snildt bruge 5-6000 kroner, fortæller bloggeren til TV2 ØSTJYLLAND.

I flere år følte især Fie, at familien brugte alt for mange penge på mad – så mange at der ikke var luft i budgettet til rejser, oplevelser og andet luksus.

Tre gode råd

- Jeg kommer selv fra en social udsat familie, der ikke har meget at gøre med. Så det ligger mig naturligt, at det var det, jeg skulle, siger hun om madbloggen.

Ret hurtigt gik det op for den unge randrusianer, at mange delte familiens udfordringer, og derfor følger flere tusinder nu altså bloggen og Fie på Facebook og i app'en.

Men hvordan gør man det så? Hvordan sparer man så mange penge på maden?

- Det allerførste og bedre råd er, at du skal lave en indkøbsseddel, inden du går hjemmefra, for så holder du dig til det. Et andet godt råd er at handle stort ind én gang om ugen og så kun en-to gange derudover til småting, siger Fie og fortsætter:

- Mit sidste gode råd er aldrig at handle på tom mave, for så køber du hele forretningen.

Følger man Fies tre gode råd, er der gode chancer for at spare penge.

Som en engel sendt fra himlen

Madbloggeren er blevet overrasket over den store interesse for de simple råd og madplanerne, og samtidig er hun beæret over de fine tilbagemeldinger, hun får:

- Min indbakke er fyldt med folk, der takker mig. Mange kommer fra eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, der ikke har så meget at gøre med. Når de fortæller, at jeg er som en engel sendt fra himlen, der har reddet dem op af et stort sort hul, så får jeg lyst til at fortsætte.

En af brugerne er Sissel Esbjørn Madsen fra Randers, der ligesom Fie er studerende, og sammen med kæresten ikke har et kæmpe madbudget.

- Vi bruger udpluk af bloggen både til inspiration i forhold til, hvad vi skal have at spise, men især også så vi kan spare penge på mad.

- Jeg er på grund af bloggen blevet bedre til at tjekke tilbudsaviser og holde styr på mit basislager. Så jeg ikke køber noget, jeg har i forvejen, som så bare vil komme hjem i skabet, lyder det fra brugeren.

Kan nu overholde budgettet

Med hjælp fra madbloggen er det lykkes parret at bruge ca. 1000 kr. mindre på mad om måneden, og det lykkes nu næsten altid at overholde budgettet.

- Det er fedt at spare penge på mad, og for os som studerende er det også nødvendigt. Tidligere kunne vi aldrig overholde vores madbudget, siger Sissel Esbjørn Madsen.

Kvinden bag bloggen håber på sigt at kunne komme til at leve af Mad for fattigrøve.

- Min drøm er at komme til at leve af bloggen. Jeg har noget at give videre til andre, så hvorfor gemme det? Jeg har oplevet, at min egen familie har fået mere ro i hverdagen og er blevet gladere, fortæller hun.

Tal viser, at mange sparer på madbudgettet. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er beløbet, som en gennemsnitlig husstand i Region Midtjylland, faldet betragteligt fra 2011 til 2016.