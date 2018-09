Festugens spøgelseshus får hårene til at rejse sig: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

De lysende bogstaver med ordet "Phobiarama", som blinker over indgangen til festugens spøgelseshus på Bispetorv, har noget ubehageligt over sig. Det er som om, blinket er ujævnt, ude af takt, uforudsigeligt. Det er svært at sætte sin finger på, hvad det er, men bogstaverne vækker en følelse af, at her er noget galt.

Inde i teltet bliver publikum mødt af skuespillere, som gør deres bedste for at vække oprigtig gru hos dem. Her er klovne og bjørne. De sniger sig ind på dig. Står pludselig bag dig. Laver pludselige bevægelser.

Det er hverken tilladt at tage video eller billeder inde i Phobiarama. Selvom TV2 ØSTJYLLAND også prøvede kræfter med oplevelsen, er dette foto altså det eneste, vi har. Pressefoto.

Mega creepy

Ifølge det unge par Mathias Ferré Jensen og Maria Aleksijevic, som fredag prøvede spøgelseshuset, virker skuespillerens grumme intensioner på bedste vis.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var en virkelig fed oplevelse, fortæller Mathias Ferré Jensen.

- Det var mega creepy. Lige pludselig stod der en bjørn. Og de kom mega tæt på og så kunne jeg godt mærke, at jeg panikkede lidt, tilføjer Maria Aleksijevic med et grin.

Mathias Ferré Jensen var virkelig overrasket over oplevelsen i Phobiarama, der tager 45 minutter.

- Når man tror, man lige har regnet det ud, så kommer der alligevel et eller andet, som får skræmt én, fortæller han.

- Det mest creepy var, da der lige pludselig stod en klovn bag ved mig og slog ned foran mig, for jeg havde ikke set den.

Frygt i samfundet

Det er den hollandske kunstner Dries Verhoeven, der står bag Phobiarama. Han ser oplevelsen som en attraktion, et kunstværk og et spøgelseshuset samlet i ét.

- Phobiarama behandler emnet politisk frygt og frygtens position i samfundet. Mange har fundet ud af at vi mennesker godt kan lide at ryste af skræk. Spørgsmålet er, hvordan det ændrer medielandskabet, samfundet og forholdet mellem mennesker, siger han med henvisning til at der i medier og politik konstant er fokus på alt det, man bør frygte.

- Når publikum går ind i Phobiarama kan de forvente at opleve sig selv. Hvordan de håndterer frygt. Vi kan have en meget politisk korrekt ide om, hvordan vi håndterer frygt, når vi bliver bange for noget, vi ser i fjernsynet. Men her kommer de ind i fjernsynet. Her cirkulerer du inde i medielandskabet og der finder du så ud af, hvordan du håndterer det. Her vil du måske reagere anderledes, end du forestillede dig, du ville.

Fra skrig til tavs alvor

Phobiarama blev skabt for to år siden og har siden turneret i Europa. Ifølge Dries Verhoeven har der været enormt stor forskel på, hvordan publikum har reageret på oplevelsen.

- I Storbritannien skreg de som sindssyge. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg tror også, at en del af det handlede om, at de syntes om at overgøre oplevelsen en anelse, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

- I Athen var folk meget åbne og tydelige omkring de følelser, som oplevelsen gav dem. Andre steder som i for eksempel Østrig holdt de alle følelser inde og man havde ingen ide om, hvordan de havde det bagefter.

Det koster 85 kroner at prøve Phobiarama. Hver tur tager 45 minutter og spøgelseshuset har kun ture på bestemte tidspunkter.