Festugens første nat skæmmet af flere grove røverier

For langt de flestes vedkommende blev åbningen af Aarhus Festuge en succes med højt humør. Men to mænd fik sig en skrækkelig oplevelse, da de blev udsat for grove røverier.

Begge skete natten til lørdag.

En 21-årig mand fik frarøvet sit Omega Seamaster ur og sin trøje i Regensburgsgade kl. 00.46.

- Manden blev tildelt to lussinger samt et knytnæveslag i ansigtet. Tre gerningsmænd løb fra stedet, men der er desværre intet brugbart signalement af dem, oplyser Østjyllands Politi.

Slog hovedet ned i asfalten

Senere på natten gik det så ud over en 41-årige mand på Bernhardt Jensens Boulevard.

Manden blev skubbet i ryggen af to ukendte gerningsmænd, så han faldt ned på venstre side og slog hovedet ned i asfalten.

- De to mænd holdt fast i forurettedes venstre arm og stjal et armbåndsur af mærket Rolex Deepsea og forlod stedet i sydlig retning mod midtbyen, lyder det fra politiet.

Heller ikke her har det været muligt at komme med et signalement af gerningsmændene.