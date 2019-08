Festugen er i gang: Disse oplevelser kan du få gratis

Solhilsen og burlesque i det fri

Lav en solhilsen til gratis yogaundervisning, se nyfortolket burlesque eller følg med som grafittikunstnernes 25 m2 store kunstværker bliver til. Det grønne område foran Musikhuset vil festugen igennem summe af gratis aktiviteter. Endelig kan du tage til bæredygtigt tøjbyttemarked og gøre et gratis kup.

Palmerne i betonen

Smid dig mellem palmerne i byens største sandkasse på Havnepladsen ved siden af Dokk1, der er lavet om til en stor strand. 650 ton sand er hældt ud i området og det giver mulighed for en lang række strandaktiviteter. Fredag indtog herrelandsholdet i strandhåndbold eksempelvis den nyanlagte strand.

Foto: Aarhus Festuge

Hop din krop i Mølleparken

Foran det gamle hovedbibliotek vil der i festugen være flere gratis koncerter. Du kan blandt andet møde det aarhusianske reggae-band Total Hip Replacement, som før festugen har fået kroppe til at hoppe på blandt andet Skanderborg Festival og Iceland Airwaves.

Spis og hyg på Cluster Square

Klostertorvet får et nyt smart navn i festugen, hvor torvet omdannes til et mekka for byens kreative grupper eller ´clusters´. Du kan høre svedige koncerter fra spirende musikere, være med til hyggelige fællesspisninger og gadegastronomi af en anden verden.

Foto: Martin Dam Kristensen

Nup en grøn sejltur

Hop ombord på en af festugens soldrevne både, der sejler på Aarhus Å og nyd byen set fra vandet. Du kan komme fra Ceresbyen til Brabrandsøen, Fra Mølleparken til DOKK1 eller fra DOKK1 til Aarhus Ø.

Bådturen er dog ikke helt gratis men koster 20 kroner.

Arabisk dansefest og kædedans

Teltet på Vester Alle 3, som kalder sig det Turkise Telt fejrer i år 10 års jubilæum til festugen. Her vil der ugen igennem være gratis koncerter med en række musikere fra blandt andet Slovenien, Mellemøsten og Makedonien.

På programmet er blandt andet arabisk dansefest og verdens længste kædedans.