Festugen bygger bro: - Her kan Fatima møde Susanne

Ægte tæpper pryder Bispetorv, hvor boder fra Bazar Vest under festugen bebor området under navnet Bazar Fest.

Her kan Peter møde Muhammed og Aysha falde i snak med Susanne. Ideen er at skabe bro mellem etniciteter, fortæller centerchef ved Bazar Vest Ahmed Øcalan.

- Når man spørger, hvad koster æblerne, pærerne eller tæpperne her, så har man allerede en dialog og jeg tror, at det er vejen frem. På den måde møder Peter Aysha og Mustafa og Fatima taler med Susanne, forklarer han.

Det er i år fjerde år at boderne fra Bazar Vest er rykket ind til centrum i festugen.

- Jeg tror det kan få mennesker til at møde hinanden, at vi er hernede i centrum. Det er jo essensen i brobygning. Vi er mange forskellige etniske grupper, vi har samlet i centeret og der har vi et udsnit med her, siger Ahmet Øcalan.

Katrine Rønne kiggede forbi Bazar Fest i centrum af Aarhus og blev meget begejstret for stedets falafler. Dem ville hun gerne køre til Aarhus Vest efter en anden gang.

Bygger bro

Og netop brobygning er for tredje år i træk temaet for Aarhus Festuge. For gymnasielærer Katrine Rønne, som fredag havde lagt vejen forbi Bazar Fest på Bispetorv så har det faktisk en brobyggende effekt, at de eksotiske boder er rykket til centrum.

- Efter jeg har smagt de her, så kunne jeg da godt finde på at tage ud i Bazar Vest efter de her rigtigt lækre falafler, smiler hun.

- Man kan godt sige, at det bygger bro at de er med.

Dronningen åbnede Aarhus Festuge 2019 officielt med sin tale på Aarhus Teater.

Broer mellem kunstarter

Aarhus Festuge blev officielt åbnet fredag aften ved et arrangement på Aarhus Teater, hvor dronning Margrethe talte og erklærede festugen for åben.

Regenten er protektor for Festugen og talte også om, hvordan festugen bygger broer.

- Festugen har altid været en brobygning. Den har altid slået bro mellem mange forskellige mennesker. Mellem mange kunstarter. Mellem fantasi af mange slags. Den har givet anledning til mange fornøjelser. Gode oplevelser. Stærke oplevelser. Sjove oplevelser, sagde Dronning Margrethe ved den officielle åbning.

Ægte tæpper prydet Bispetorv under Aarhus Festuge.

Brobygning mellem foreninger

På Kloster Torv, der i anledning af festugen bliver kaldt Cluster Square, forsøger man under festugen også at bygge broer.

For eksempel kan man på torvet stifte bekendtskab med nogle af byens foreninger, som måske ikke er så kendte. Blandt andet en skakforening og en forening for bordfodbold.

Det hænger godt sammen med festugens brobygningstema, mener talsmanden for aktiviteterne for Kloster Torv.

- Det er jo brobygning, at du kommer ned på en plads og før du har set dig om, er du faldet i snak med nogle nye mennesker og fået øjnene op for nogle andre ting, der sker i byen, forklarer Mads Severinsen, der er talsmand for Cluster Square.