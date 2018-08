Festuge-skov skaber ny debat om Aarhus Ø

En 600 meter lang midlertidig skov har skabt fornyet debat om udformningen af Aarhus Ø.

Lige nu er bydelen i høj grad præget af kold beton, og mange har svært ved at se, hvordan Aarhus Ø skal blive mere grøn og behagelig for øjet.

Det er Aarhus Festuge, der har installeret skoven, og folkene bag festugen lægger ikke skjul på, at man gerne vil skabe debat omkring indretningen af Aarhus Ø.

- Aarhus Festuge er blandt andet sat i verden for at udfordre det eksisterende. Vi er sat i verden for at stille spørgsmåltegn til, hvordan vi indretter vores hverdag, og det gør vi gennem arkitektur og gennem kunst, siger Line Hedeboe, der er kommunikationsansvarlig for Aarhus Festuge, og fortsætter:

- Jeg håber, at man får et nyt syn på bydelen og på egen krop oplever effekten af, hvad det kan gøre at have noget grønt midt i en meget tætbebygget by.

Aarhus Festuge vil gerne vil skabe debat omkring indretningen af Aarhus Ø, lyder det fra kommunikationsansvarlig Line Hedeboe.

Billedkunstner: Stadsarkitekt har fejlet

En, der gerne ser at Aarhus Ø bliver meget grønnere, er billedkunstneren Birgit Bjerre. Hun har dog ikke de store forventninger til, at det rent faktisk bliver tilfældet, og mener, at Aarhus Ø arkitektonisk er 'lidt visionsløs'.

- Jeg er ikke imponeret. Jeg synes, her er trist. Der mangler steder, hvor man har lyst til at opholde sig. Der mangler en lune og en varme, og det kunne have været tænkt ind. Jeg kan ikke se, der er lagt an til det grønne. Jeg kan ikke se parken. Jeg kan ikke se det store område med en bakke, der er prioriteret til at være grønt, siger Birgit Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

Hun mener, at stadsarkitekten i Aarhus Kommune, Stephen Willacy, har fejlet, når det gælder om det grønne liv på Aarhus Ø.

- Man har den erfaring om, hvad der går galt, fra Ørestad i København. Men det er som om, den kollektive hukommelse er meget kort. Man har lavet nogle af de samme fejl her, som man har gjort i Ørestad, siger Birgit Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Ø er ikke et sted, man har lyst til at opholde sig, mener billedkunstner Birgit Bjerre.

Stadsarkitekt beder om tålmodighed

Stadsarkitekten selv siger, at der på sigt kommer grønne miljøer på Aarhus Ø. Han er ikke enig i kritikken om, at Aarhus Ø er et betonhelvede.

- Det synes jeg er lidt uretfærdigt. Det tager tid, når noget vokser. Det er a work in progress. Aarhus Ø er allerede grøn, men det bliver mere grønt. Om fem år er det meget mere grønt og mere tredimensionelt.

Det er dog ikke et svar, Birgit Bjerre giver meget for.

- Man kan ikke narre os med græsplæner og med vejtræer. Der skal mere til for at at tænke en by grøn. Du kan ikke sminke dig ud af det her problem. Den midlertidige skov i forbindelse med festugen er bare grøn sminke af en by, og bare det, at man har brug for at sminke byen siger noget om, hvad der mangler, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Træerne på Aarhus Ø bliver efter festugen flyttet til Gellerup. Her skal de stå i en helt ny bypark.

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Stephen Willacy, vil gerne tage debatten om udformningen af Aarhus Ø, som han påpeger bliver grønnere om nogle år.