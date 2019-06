Festuge åbner med gratis koncert på torvet

Hvert år er Randers Festuge i begyndelsen af august et tilløbsstykke, hvor især de musikalske indslag i løbet af ugen lokker folk til. I år får en musiker med lokale aner lov til at sparke det hele i gang.

Hitmageren Nicklas Sahl, tidligere elev på Mellerup Efterskole og opvokset i Hadsten, giver nemlig gratis koncert på Rådhustorvet fredag den 9. august.

- Her en uges tid før vi præsenterer hovedlinjerne i årets festugeprogram, er vi glade for, at vi kan løfte lidt af sløret, og fortælle at Nicklas Sahl optræder ved den officielle åbning i år, siger Torben Hansen (S), formand for festugens bestyrelse og borgmester i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Den 22-årige musiker er på rekordtid blevet et etableret navn i den danske musikbranche. Det skyldes især hitsinglerne 'Hero', 'Planets' og 'New Eyes'.

Nicklas Sahl - New Eyes (Official Live Video)

Rammer de unge og deres mødre

Sidstnævnte er siden udgivelsen for et års tid siden blevet spillet over 13 millioner gange på musik-streamingstjenesten Spotify.

- Vi har her at gøre med en dansk musiker, som virkelig bryder igennem lydmuren - især hos de unge, men også hos deres mødre, siger festugechef Mette Bertelsen.

Randers Festuge 2019 bygger dermed videre på traditionerne samtidig med, at musikoplevelser bliver samlet på pladser rundt i byen. Mette Bertelsen, festugechef

Koncerten går i gang kl. 18.

- Vi har et ønske om i højere grad at skabe en fest i vores gamle middelalder-bykerne, der er et helt særligt kendetegn for Randers. Målet er, både at holde en fantastisk fest for alle der bor her, og samtidig tiltrække flere udenbys gæster, siger Torben Hansen.

Flere koncerter i byen

Drømmen for festugeåbningen er at skabe liv ikke kun på Rådhustorvet under koncerten med Nicklas Sahl, men at omdanne midtbyen til centrum for flere musikalske indslag.

I Houmeden bliver opsat en scene, hvor der vil være musik allerede fra kl. 16.30. Her vil vinderen af de det danske Melodi Grand Prix i 2018, Jonas Rasmussen, blandt andre spille.

Efter Nicklas Sahl går DJ Jakob Kjær på scenen på Rådhustorvet.

- Randers Festuge 2019 bygger dermed videre på traditionerne samtidig med, at musikoplevelser bliver samlet på pladser rundt i byen. På den måde udfolder vi programmet med en ny spændende identitet fra i år, som vi også vil udvikle på hen over de kommende år, siger Mette Bertelsen.

Fra på mandag vil Randers Festuge løfte mere af sløret for årets program.