Festival for udviklingshæmmede åben for alle: - Den omvendte integrationsfest

Sølund Musik-Festival bringer folk sammen.

Selvom festivalen egentlig kun er for udviklingshæmmede og deres hjælpere, blev dørene tirsdag slået op for alle interesserede - også folk uden handicap.

Læs også 13 meter lang opvaskemaskine gør Northside mere bæredygtig

Det sker i projektet Tow’li’ Tirsdag, som festivalchefen Lasse Mortensen kalder “den omvendte integrationsfest”.

- Vi ønsker at invitere majoriteten til at besøge minoriteten, men det er på minoritetens præmisser. Det er os, der sætter dagsordenen for, hvad der spises, drikkes og høres af musik, siger festivalchef Lasse Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er hyggeligt at hjælpe dem og tage godt imod dem. Mergim Peci, Deltager, Sølund Musik-Festival

Og det giver en helt speciel fest, når udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede mødes.

- Der er en masse myter, der bliver afmystificeret, når ikke-udviklingshæmmede møder udviklingshæmmede. Og der bliver faktisk skabt flere venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede under festivalen, forklarer Lasse Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

De små og grå synger

Tow’li’ Tirsdag, der kører for fjerde år i træk, startede til formiddag med besøg af børn fra daginstitutionerne i Skanderborg og senere pensionisterne fra byen.

Læs også Fond donerer millioner til ny festivalplads

Her var det de udviklingshæmmede selv, som hjalp med at få det hele til at lykkes.

- Det er hyggeligt at hjælpe dem og tage godt imod dem, siger Mergim Peci, der har hjulpet børnene på plads og serveret kaffe for de ældre.

Mergim Peci hjælper gerne alle, der lægger vejen forbi Sølund Musik-Festival.

Hvis man spørger ham, hvorfor det er vigtigt at hjælpe folk fra byen, er svaret klart:

- Det er for at få en god stemning.

Og god stemning bliver der helt sikkert. Omkring 10.000 gæster forventes at besøge Sølund Musik-Festival hver dag de kommende tre dage.

Læs også Horsens har tiltrukket verdensstjerner gennem tiden - nu er de udfordret

Undgår naboklager

Udover at styrke relationen mellem ikke-udviklingshæmmede og udviklingshæmmede, mener festivalchefen også, at det er en god måde at sige tak til byen for, at de må larme og feste.

- Vi har haft tryk på i en hel måned, så har vi valgt at sige, at de skal komme ud og feste sammen med os, siger Lasse Mortensen.

Udvalgte kunstere til Sølund Musik-Festival 2019 Kandis

Peter Sommer

Jacob Dinesen

Brødrene Olsen

Lars Lillholt

Gnags

TV-2

Birthe Kjær

The Minds of 99

Rasmus Seebach

Hjalmer

Fede Finn & Funny Boyz

Publikum kan se frem til musik fra Peter Sommer og tribute-bandet Queen Machine, der er blandt navnene på den store scene tirsdag.