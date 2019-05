Festival har sat spot på kommende kunstnere i et kvart århundrede

I denne weekend er de aarhusianske gader fyldt med meget mere musik, end de plejer. For 25. gang er der nemlig Spot-festival.

Udover at man som festivalgæst på Spot kan drikke fadøl og synge med, så er festivalen også et udstillingsvindue for særligt nye danske musiknavne. Blandt publikum står der nemlig både pladeselskaber og producere, der leder efter den næste store stjerne.

Og der er nok at holde øje med. I løbet af hele festivallen bliver der nemlig spillet intet mindre end 340 koncerter. Det er primært musikere, der endnu ikke er slået igennem nationalt.

Jeg skal helt klart bruge så meget erfaring, som jeg kan få, og der er Spot et vildt fedt springbræt til nøjagtigt det. Margrethe 'Mags' Tang, musiker

Én af dem er kunsteren Margrethe Tang, der også går under kunstnernavnet 'Mags'. Hun spillede fredag for første gang på den store scene til Spot-festivallen.

- Det var virkelig dejligt. Det var en virkelig stor oplevelse. Det var første gang på en stor scene for mig og første gang, mit navn var på plakaten, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var den store scene på spillestedet Atlas, hun fik lov til at optræde. Og det har stor betydning.

- Det kan give mig noget erfaring at få lov til at komme ud og spille. Det kan også give mig noget eksponering, ikke bare til publikum, men også for branchen. Der er rigtig mange, der kommer fra udlandet ogser på de nye upcoming musikartister, siger 'Mags'.

Gårsdagens koncert var bare den anden af sin slags for sangerinden, og det var første gang nogensinde, at hendes navn var på en plakat. Derfor drømmer hun nu om større og mere.

- Næste skridt vil jo være naturligt at komme ud og spille på nogle festivaller, og komme ud og spille nogle lidt søtrre ting, så jeg skal helt klart bruge så meget erfaring, som jeg kan få, og der er Spot et vildt fedt springbræt til nøjagtigt det.

Musikbranchen kan være hård

Men det er ikke kun helt nye artister, der får lov til at spille til Spot Festival. Også kunstnere med lidt mere erfaring kan få en plads i programmet.

Man kan aldrig tilfredsstille alle, så man skal virkelig bare køre sin ting, og så dem, der kan lide det, holder ved hele vejen. Alexander Oscar, musiker

For et år siden spillede kunstneren Alexander Oscar på Spot Festival for første gang, og i januar måned udgav han sit debutalbum.

- Sidste år var jeg jo helt ny, og siden er tingene bare gået sindssygt hurtigt, så det er mega surrealistisk at spilel her og været af de store navne, siger Alexander Oscar til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år spillede Alexander Oscar på Spot Festival for første gang.

Han har allerede mærket, hvordan særligt musikbranchen kan være en hård nød at knække.

- For det første skal man bare gøre sine ting. Man kan aldrig tilfredsstille alle, så man skal virkelig bare køre sin ting, og så dem, der kan lide det, holder ved hele vejen, siger han og fortsætter.

- Jeg har mit hold med fra dengang, jeg var 16, og jeg er altså 20 år i dag. Og så skal man selvfølgelig arejde rigtig hårdt.

Spot Festival er en primært indendørs festival, som bruger Aarhus’ mange spillesteder og kulturhuse til at gennemføre koncerter, filmopvisninger og anden underholdning.

Selvom man skal købe billet for at deltage i samtlige arrangementer til Spot Festival, er der alligevel nogle steder i byen, hvor koncerter er gratis.