Festival har hele sit program klar

Danmarks hedeste festival, Hede Rytmer, har deres program klar til næste års store fest i Indelukket i Silkeborg.

Her kan publikum se frem til at skråle med på sange som "Fascination", "Transparent & glasslike" og "Lorteparforhold".

- Vi er rigtige glade for det program, vi kan præsentere. Vi har kun en enkelt scene, som skal favne alle genrer og alle aldersgrupper, så der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed, og det synes jeg, vi er lykkedes ret godt med, siger Oliver Zähringer, der er festivaldirektør, til TV2 ØSTJYLLAND.

Carpark North spiller fredag aften klokken 22:30. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

De seneste par år, har der været et ønske fra publikum om, at der skulle være mere fornyelse i programmet. Ifølge festivaldirektøren mener publikum nemlig, at der har været en del gengangere.

- Vi er en mindre festival, som kun har danske artister, så der vil altid være gengangere, men i år har vi virkelig haft stor fokus på at få musikere på plakaten, som ikke har spillet her før, siger Oliver Zähringer til TV2 ØSTJYLLAND.

Otte ud af de 12 artister, der skal optræde til næste år, har ikke optrådt de seks år, Oliver Zähringer har stået for festivalen.

Magtens Korridorer spiller lørdag klokken 23:45. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Der er tale om Alphabeat, Nicklas Sahl, Rasmus Bjerg, Faustix, Phlake, Johnny Madsen, Dinesen, og et navn, som de først må offentliggøre til januar.

Herudover spiller Capark North, Magtens Korridorer, Scarlet Pleasure og Queen Machine til Hede Rytmer.

Publikums ønskebrøn

For første gang, imens Oliver Zähringer har været direktør for festivalen, har Hede Rytmer valgt at lade publikum ønske, hvem de gerne vil have på plakaten til sommeren 2020.

Det har vist sig, at publikums ønsker stemmer rimelig godt overens med det, som Hede Rytmer selv havde tænkt.

Queen Machine er det band, som Hede Rytmers besøgende allerhelst vil se. Foto: David Leth Williams / Scanpix Denmark

- Vi har holdt os fra at lave en ønskebrøn, fordi man skal passe på med, hvad man kan love folk, så det er med stor glæde, at vi kan se, at det vi havde i tankerne, havde publikum også på ønskelisten, siger Oliver Zähringer.

Publikums højeste ønske var Queen Machine, og det er der formentlig en god og særlig grund til.

- De sidste par år har Queen Machine spillet om fredagen, og der er altid fyldt op. Det er blevet til en tradition, og det er publikum tilsyneladende glade for. Vi synes, det er vildt, at de overgår store musikere som Nik & Jay, Thomas Helmig og Gnags, siger Oliver Zähringer til TV2 ØSTJYLLAND.

Publikums andet ønske var Nik & Jay, men de har endnu ikke besluttet, hvorvidt de vil spille på festivaler til næste år. Det samme gør sige gældende for Gnags, som delte tredje pladsen på ønskelisten med Silkeborg-bandet Alphabeat.

Den forholdsvis nye musiker Niklas Sahl spiller for første gang til Hede Rytmer næste år. Han er på programmet fredag klokken 14:00. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Festival tyvstarter med kopibands

Hede Rytmer løber af stablen fredag den 29. maj og lørdag den 30. maj, men traditionen tro tyvstarter festivalen med "Tribute Night" torsdag aften.

- På Tribute Night er det udelukkende cover bands, der spiller. Det er et billigere alternativ, til dem der synes, det er for dyrt at komme til Hede Rytmer, men som alligevel gerne lige vil ind og mærke stemningen, siger Oliver Zähringer til TV2 ØSTJYLLAND.

Til Tribute Night spiller The Boss (A tribute to Springsteen), Dressed for Roxette, The Beatles Revival, Bryan Adams Tribute, Peter & de andre kopier (Kim Larsen) og Die Herren (U2 tribute).