Ferie samme sted i 60 år - tyske Heike elsker Djursland

Der er mange, der har glæde ved at holde ferie det samme sted år efter år.

Det har Heike Treffan fra Hamborg i Tyskland også.

Hun har holdt ferie på på Fjellerup Camping på Djursland i hele 60 år.

Heike Treffan ligger med sin campingvogn på den samme plads, som hendes forældre i sin tid havde. Foto: Louise Fischer, TV2 ØSTJYLLAND

Hun kom til pladsen første gang med sine to brødre og sine forældre, da hun var 10 år.

- Min far kørte vores familie på fem, et telt og en gummibåd herop. Han havde hørt, at man kunne fiske, og det gjorde han hver dag, fortæller Heike Treffan til TV2 ØSTJYLLAND.

Heikes familie ved deres telt. Da de kom på pladsen første gang, var der kun to i campingvogn. Alle andre sov i telt.

Da hun var 13 år mødte hun sin første forelskelse på Fjellerup Camping - en 15 årig dreng fra København. Det varede i 2,5 år med pendlerture frem og tilbage, og i sommerferierne mødtes de på campingpladsen.

Har lært dansk gennem banko

Siden har hun besøgt pladsen med sine veninder, og da hun fik mand og børn kom de også med. Og hun kommer der stadigvæk fire til seks uger hvert år sammen med sin mand.

- Jeg elsker det. Det går ind, siger en rørstrømsk Heike Treffan, der fortæller, at hun bliver emotionel hvert år, når hun skal forlade pladsen, og knap kan sige farvel til sine danske venner.

Her er det hele. Det er så fint. Her er luften så god - om det regner eller solen skinner. Heike Treffan, Hamborg

- Her er det hele. Det er så fint. Her er luften så god - om det regner eller solen skinner. Jeg kan godt lide regnvejr og tordenvejr. Min man ikke lide det. Hele Djursland er så interessant med Sostrup Slot og Gjerrild og Rosenholm. Det kan jeg godt lide. Gammel Estup er også så fint, siger Heike Treffan.

Sostrup Slot på Djursland. Foto: @peter.praestholm

Gammel Estrup på Djursland er en gammel herregård. Foto: Palle Hedemann - Scanpix

Gennem årene har hun lært dansk, blandt andet gennem banko og ved at tale med sine danske venner. I videoen øverst kan du høre hende blive interviewet på dansk.

- Jeg går hvert år til banko to gange om ugen på campingpladsen og hører meget dansk, og vi snakker sammen. Jeg tror, det går bedre og bedre med det danske, siger hun grinende.

Turister strømmer til Djursland

Det er ikke kun Heike Treffan, der er vild med Djursland.

I 2018 havde Syddjurs og Norddjurs samlet hele 1,8 mio. overnattende turister. De to kommuner samlet er dermed den destination i Østjylland, der har flest turister.

Uden turismen så var det meget skidt for Djursland. Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

- Turisme er jobs. Turisme er velstand og velfærd. Hvis der ikke var turister på Djursland, ville der være færre, der havde jobs. Uden turismen så var det meget skidt for Djursland, sagde chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, Lars Ramme Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND i juli.

På kommuneniveau klarer Aarhus Kommune sig bedst. De havde 1,2 mio. overnattende turister i 2018. Men samlet overhaler Djursland.

- Det er primært fordi, at der er forskel på de overnatninger, man har. På Djursland er det primært feriehus og camping. I Aarhus er det stort set kun hotel, som man overnatter på, siger Lars Ramme Nielsen.

Hollænderne Jan Oonk og Patricia Visschedijk vender hvert år tilbage til Albertinelund Camping på Djursland. Ligesom Heika Treffan kommer de også for roen.

Han mener, at Aarhus og Djursland har en positiv indflydelse på hinanden.

- Jeg tænker, at det er ret unikt så smukt, at Aarhus og Djursland supplerer hinanden. Det at have en by med alle Aarhus' kvaliteter med en baghave, der hedder Djursland.