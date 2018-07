Ferie er blevet fælleseje – men sådan har det ikke altid været

Så er ferien i gang for langt de fleste. Ferie bliver for mange taget for givet. Men sådan har det ikke altid været.

En ny udstilling på industrimuseet i Horsens, kan man se, at ferien var et privilegie for de få til nu at være en ret for alle – næsten.

- Når man går tilbage i tiden, så havde man overhovedet ikke ferie, siger Ole Puggaard.

For 100 år siden var der stort set ingen i Danmark, der holdte ferie. Den almindelige dansker havde hverken ret eller tid til at holde ferie.

Det var mere primitivt, når man tog på campingtur i gamle dage. I dag er tendensen, at det skal være lige så godt som derhjemme.

- Han har overhovedet ikke tænkt på at skulle holde ferie, det har han ikke haft tid til, han for at få dagen og vejen til at gå. Så ferie var et ukendt begreb for ham, fortælle Ole Puggaard

Men i 30’erne sker der noget. I 1938 fik danskerne den første ferielov med ret til 14 dages betalt ferie. Og en generation senere bliver charterferien tilgængelig for danskerne. En generation senere kom charterferierne til.

- I løbet af 60’erne blev en 14 dages ferie til Mallorca halveret, fortæller Ole Puggaard.

Fra primitiv til luksus

På udstillingen kan man både se kolonihaver og opslåede telte fra forskellige tider. Udstillingen vækker barndomsminder hos de besøgende.

- Alt var mere primitivt. Man havde jo ikke så meget udstyr med, når man skulle ud, siger Jens Emig fra Horsens.

I dag har vi mere ferie end nogensinde, og ferie er samtidig blevet mere bekvem. Den nyeste ferieform er glamping.

- Glamour-camping, hvor alt det man har, skal være lige som derhjemme, og det skal være design. Hvor vi før havde luftmadras at sove på, så har vi nu fået en boksmadras, lige som vi er vant til at have det, når vi er derhjemme, fortæller Ole Puggaard.

Ferie i dag er næsten lige så stresset som at gå på arbejde. Ole Puggaard, museumsleder

Nu om stunder er det de færreste, der tager på ferie uden mobiltelefon. Men ifølge museumslederen er vi generelt blevet for dårlige til at holde ferie i ferien.

- Man har mobiltelefonen med, man skal tjekke sin mail. Puha, man er næsten lige så stresset op til ferien, fordi man skal være færdige med alle de ting, der skal ordnes. Ferie i dag er næsten lige så stresset som at gå på arbejde, siger Ole Puggaard, museumsleder i Horsens.

Men sådan var det ikke, da Jens Emig holdte ferie.

-Jeg tog på FDF lejr. Der var ikke forbindelse, når vi var væk i de fem dage. Vi skrev postkort til mor, og så blev hun glad, Jens Emig.

Ferieudstillingen på Industrimuseet kan ses frem til den 14. september