Fem nye madoplevelser på vej til Aarhus Street Food

Da Aarhus Street Food slog dørene op for to år siden, var der kun otte køkkener, som turde satse deres penge på at flytte ind i de gamle DSB-haller nær Rutebilstationen i Aarhus. Men siden åbningen er madmarkedets succeskurve kun gået opad. Interessen er enorm.

- Vi får mellem to og ti henvendelser om ugen fra folk, som gerne vil have køkken hernede, fortæller medindehaver Britt Vorre, der sammen med sin mand Thomas Bendtsen driver Aarhus Street Food.

Hun fortæller, at de hidtil ikke har kunnet tilbyde iværksætterne en plads, men det bliver der nu lavet om på. To køkkener flytter ud, og med en bedre udnyttelse af garagen bliver der plads til fem nye madoplevelser.

- Vi har åbnet op for ansøgninger, så interesserede kan byde ind. Meningen er, at vi gerne vil have koncepter herned, som man ikke også kan besøge fem andre steder. Og så skal det være hjemmelavet mad, og noget som kan mætte uden at koste meget mere end en flad 50’er, siger Britt Vorre til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere køkkener på samme plads

Aarhus Street Food har i gennemsnit knap 3.600 gæster dagligt og 1,3 millioner årligt. Det er et populært sted for både aarhusianerne og besøgende i byen, og på de gode sommerdage er der tætpakket om træbænkene. Som besøgende på Aarhus Street Food skal man dog ikke frygte, at de ny køkkener kommer til at optage siddepladserne.

- Der bliver ikke flyttet hverken et bord eller stol hernede. De eksisterende køkkener bliver bare delt op, så de nye køkkener kommer til at fylde mindre, siger Britt Vorre.

Målsætningen er, at man på den måde kommer til at gå fra 22 til 27 køkkener i det nye år.

- Vi ved endnu ikke, hvilke køkkener det bliver. Og vi vil gerne vente på de helt rigtige, siger Britt Vorre.

Aarhus Street Food har haft stor succes, siden de åbnede dørene for to år siden. Borde og bænke er ofte spækkede med gæster. Foto: Aarhus Street Food.

Kan give mere trafik

Selvom de nye køkkener kan risikere at skabe konkurrence for de eksisterende madboder, så vækker den planlagte udvidelse glæde i en af de oprindelige boder.

- Det er da en positiv ting. Så kommer der jo flere herned for at se, hvad det nye er, og det giver jo også vores forretning flere kunder, siger Anders Odgaard, der er daglig leder af Mormors Køkken på Aarhus Street Food.

Her kan gæsterne købe klassisk dansk mad. Noget som Anders Odgaard ikke er bange for, at de kan blive konkurreret ud på.

- Vi har jo alle forskellige koncepter hernede, og vores klassiske danske mad er noget, som folk kender. Så det vil de blive ved med at købe, siger han.

