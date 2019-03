Kraftig brand udløste falsk sirene-alarm i flere byer

Fredag aften kunne der høres luftsirener i flere jyske byer - blandt andet Silkeborg.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at det er sket ved en fejl.

- Vi arbejder i øjeblikket på at finde ud af, hvorfor fejlen er sket, siger vagtchef ved Midt og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj kort efter kl. 22.30 til TV2 ØSTJYLLAND.

Sirenevarsling udover i Viborg er en teknisk fejl. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) March 15, 2019

Sirenerne skulle kun have været tændt i Viborg, da der fredag aften var en kraftig brand i en bygning på Ølandsvej.

Her blev beboerne i området bedt om at lukke døre og vinduer, mens folk også blev opfordret til at holde sig indendøre.

Men sirenerne har på grund af en teknisk fejl også lydt flere gange i blandt andet Silkeborg. Også i Herning, Holstebro og Skive begyndte sirenerne fredag aften at hyle.

De mange hylende sirener satte straks gang i en række spekulationer på sociale medier. Kun i Viborg var der dog som sagt grund til bekymring.

Her skal beboerne i området omkring den brændende bygning på Ølandsvej lukke vinduerne. Hvis man befinder sig udendørs, skal man søge væk fra røgfanen.