Lea Gaulshøj Thomsen blev rigtig glad, da hun i dag blev ringet op og fik nyheden om, at det frivillige fællesskab, Selvhjælp Silkeborg, er blandt de fem, som nu er gået videre til finalen i Fantastiske Fællesskaber 2019.

- Fedt! Fantastisk, at du ringer og siger sådan til mig!, sagde hun. Selvhjælp Silkeborg består af over 100 frivillige, som hjælper både børn og voksne med en række af livets svære spørgsmål og problemer.

Også Line Beck fra Natur Retur blev glad, da hun blev ringet op. Hun havde skrevet en ansøgning på vegne af 15 frivillige, som i fællesskab laver udflugter ud i naturen omkring Aarhus for at bringe mennesker sammen og give dem dejlige udendørs oplevelser.

Fantastiske Fællesskaber hylder alt det, vi danskere har og gør sammen.

Det er er projekt, der styrker sammenhængskraften og civilsamfundets betydning i vores landsdele.

Juryen, der fandt de fem finalister, bestod af fra venstre forfatter Sanne Søndergaard, Smukfest-formand Poul Martin Bonde, Esben Danielsen fra Lokale- og Anlægsfonden og Inga Vind, direktør på TV2 ØSTJYLLAND.

Fem fantastiske fællesskaber er blevet nomineret i hver TV 2 Region. Fællesskaberne udvælges af en lokal jury bestående af lokale ildsjæle, en fondsrepræsentant og en TV 2 Regionsdirektør.

102 ansøgninger

Juryen havde en langvarig opgave med at finde de fem finalister, for i alt 102 forskellige østjyske fællesskaber havde meldt sig til.

Foreningen til bevarelse af Skibet 1880 blev valgt, fordi frivllige her både har et varmt fællesskab omkring en gammel galease i træskibshavnen i Aarhus samtidig med, at de gør en indsats for at hjælpe veteraner ved at lade dem arbejde med og komme ud at sejle.

De fem finalister til Fantastiske Fællesskaber 2019 Selvhjælp Silkeborg Natur Retur, Aarhus Kronjyllands Esport & Tech Klub, Bjerrregrav ved Randers Kulturhuset Blåhvalen, Hevring Foreningen til bevarelse af Skibet 1880, Aarhus

Kronjyllands Esport & Tech Klub i Bjerrregrav ved Randers samler flere gange om ugen unge til esport og socialt samvær.

Endelig blev Kulturhuset Blåhvalen i Hevring valgt ud. Trods byens bare 200 beboere kan foreningen samle 5000 til deres mange arrangementer i en gammel ridehal.

Skal dyste om 100.000 kr.

Alle fem finalister får nu travlt med at forberede sig til optagelserne til et indslag, hvor de skal præsentere sig bedst muligt.

Derefter er det op til TV2 ØSTJYLLANDs seere og Facebookbrugere at stemme på de fællesskaber, som, de synes, har fortjent præmien på 100.000 kr. Præmien er sponsoreret af Tuborgfondet og Lokale- og Amlægsfonden.

Vinderen får prisen den 21. november.