FDF-leder bruger gerne hele ferien på sommerlejr

135 medlemmer af det Frivillige Dreng og Pige-Forbund er rejst til Putupia på en eventyrlig sommerlejr.

Putupia er kendt som Bogensholm ved Ebeltoft Vig, men for at give børnene en ekstra stor oplevelse til sommerlejren, så er det hele pakket ind i et stort eventyrtema.

Bag sommerlejren, som foregår fra 8. – 13. juli, står 45 frivillige ledere, som bruger mange timer af deres fritid og ferie på at planlægge og deltage i lejren.

Når børnene kommer og fortæller, at de har haft super fede oplevelser, så er det det hele værd. Mikkel Møller Jakobsen, leder, FDF Brabrand

En af de ledere er Mikkel Møller Jakobsen, der har været leder hos FDF Brabrand i fem år.

BLÅ BOG: Poul Pedersen er 65 år. Han har været leder i 20 år, fordi han "gerne vil være sammen med børnene i det gode vejr og give dem en masse oplevelser".

- Det giver mig utroligt meget at se andre få rykket deres grænser og gjort ting, som de ikke troede, at de kunne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han bruger meget af sin fritid på at give børnene oplevelser til sommerlejren.

- Det er vigtigt, at børnene får et ståsted og nogle oplevelser, som de ikke glemmer. Jeg kan godt lide det at have et sted, hvor man kan give børn nogle fede oplevelser, siger Mikkel Møller Jakobsen.

FDF eventyrsommerlejr FDF står for Frivillig Drenge- og Pige-Forbund. Der er ca. 25.000 medlemmer i Danmark.

FDFs ambition er at give børn og unge et ståsted at møde verden fra

7 kredse fra og omkring Aarhus er med på lejren KILDE: FDF KILDE: FDF

En af dem, der er med på sommerlejren, er Dana Lund på syv år.

- Det er fedt. Noget af det sjoveste er, når vi er ude på aktiviteterne, siger Dana Lund.

Hun har sammen med de andre sejlet i både, som de selv har lavet og kæmpet med liggeunderlag mod forskellige modstandere på en balancepind.

BLÅ BOG: Signe Hagner Mårup er 28 år. Hun har været leder i 10 år, fordi hun "vil give børn nogle gode oplevelser".

Gælder ikke om at være bedst

På sommerlejren og hos FDF generelt, gælder det ikke om at være den bedste.

- Her gælder det ikke om at være først og bedst. Her er vi sammen om tingene, siger Mikkel Møller Jakobsen og fortsætter:

Der bliver hygget til FDF sommerlejr ved Ebeltoft.

- Det skal være aktiviteter, hvor alle kan være med.

Det er heller ikke førstepladser, som Solvej Sølvhøj Roelsgaard på syv år fremhæver, når hun skal pege på det bedste ved sommerlejren.

Jeg synes, at det hele er sjovt. Solvej Sølvhøj Roelsgaard, 7 år

- Jeg synes, at det hele er sjovt, griner hun.

BLÅ BOG: Johan Burlund Fink er 31 år. Han var været leder i 13 år, fordi han "synes, at det er et sjovt afbræk fra hverdagen".

Børnene skal bryde grænser og opleve ting, som de ellers ikke ville opleve. Det er drivkraften hos Mikkel Møller Jakobsen, der også skal afsted med FDF til Norge senere på måneden.

- Når børnene kommer og fortæller, at de har haft super fede oplevelser, så er det det hele værd, siger Mikkel Møller Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.