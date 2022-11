Rødvinspatter og vandladningsproblemer skaber fodboldglæde

- Jeg tror slet ikke, at den tanke havde strejfet mig, at det kunne være noget, jeg skulle døje med resten af mit liv.

Sådan siger Steen Nielsen fra Randers om sine bivirkninger efter prostata-kræft.

Og han er langt fra den eneste. Selvom prostatakræft langt fra er en dødsdom mere, så er konsekvenserne mange, og de kan være svære at snakke om.

Derfor blev FC Prostata oprettet af et par forskere på Rigshospitalet i 2011 for at skabe et sammenhold for mænd med prostata-kræft. Og siden 2018 har der været en afdeling i Helsted.

Her har medlemmerne fået skabt en tryg atmosfære, hvor der kan tales om fodbold - og vægtproblemer.