Nyt Silkeborg-nederlag - taber til FC Midtjylland

FC Midtjylland kom tilbage på sejrssporet efter sidste weekends nederlag til OB, da 3F Superligaens førerhold slog Silkeborg med 2-1 på udebane i 12. spillerunde.

Det blev derfor en god søndag aften for midtjyderne, da de med sejren har fire point ned til FC København på andenpladsen, som tidligere søndag tabte med 1-3 til Brøndby.

Silkeborg er derimod stadig sidst i Superligaen, hvor holdet stadig har den første sejr til gode.

Hjemmeholdet åbnede første halvleg godt, hvor det ikke var til at se, at de frister en tilværelse som Superligaens bundprop.

Efter syv minutter var det tæt på en Silkeborg-scoring, da Jeppe Okkels brød igennem Midtjylland-forsvaret, men han sendte sin afslutning over mål.

I næste runde skal silkeborgenserne en tur til Aarhus for at spille lokalopgør mod AGF.

Gæsterne havde meget svært ved at komme igennem en kompakt Silkeborg-defensiv, men efter 30 minutter fandt midtbanespilleren Evander en sprække hos hjemmeholdet.

Han spillede sin midtbanekollega Emiliano Marcondes fri, som prikkede FCM foran med 1-0. Det var i øvrigt hans første mål i FCM-trøjen siden skiftet fra engelske Brentford.

Denne stilling holdt til pausefløjtet.

Ønskede at lukke kampen

Fra anden halvlegs start var det tydeligt, at gæsterne ønskede at lukke kampen så hurtigt som muligt, og efter 66 minutter kunne Silkeborg ikke holde stand længere.

Forsvarsspilleren Erik Sviatchenko kom højest efter et hjørnespark. Inde foran mål var Silkeborg-forsvareren Frederik Alves Ibsen uheldig med at snitte bolden i eget net.

Gæsterne havde flere store muligheder for at bringe sig på 3-0 i slutfasen, men det var hjemmeholdet, som kom på tavlen i dommerens overtid.

En bold dumpede ned for fødderne af Silkeborg-topscorer Ronnie Schwartz, og han bankede bolden i mål til 1-2, men det var desværre for sent for hjemmeholdet.

