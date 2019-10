Tilbagevendt N'Doye bliver FCK-helt i Aarhus

Efter en lang skadespause var Dame N'Doye mandag tilbage i startopstillingen for FC København, og angriberen scorede begge FCK's mål, da hovedstadsklubben på udebane slog AGF med 2-1 i 3F Superligaen.

Udeholdet fik aldrig spillet til at flyde, men N'Doye var med sine to mål forskellen på de to hold, selv om AGF havde flere gode muligheder for at få point i kampen.

FCK er efter 14 kampe fortsat på andenpladsen i tabellen med 31 point, mens FCM på førstepladsen har 35 point.

AGF er på sjettepladsen med 20 point efter tre nederlag i træk.

AGF havde flere gode muligheder for at få point i kampen, men tabte. Foto: Henning Bagger Ritzau Scanpix

Fin start for AGF

Selv om hjemmeholdet kom klart bedst fra start med mange fine angreb, var det FCK, der kunne bringe sig foran efter 17 minutter.

Tilbagevendte Dame N'Doye tog et træk uden for feltet, inden angriberen bankede bolden fladt i mål.

I størstedelen af første halvleg havde begge hold problemer med at skabe oplagte scoringsmuligheder, og derfor var det kun N'Doyes mål, der skilte de to hold ved pausen.

Til gengæld bragte N'Doye endnu større forskel mellem de to hold på måltavlen fem minutter inde i anden halvleg.

Islandsk reducering

Viktor Fischer serverede et glimrende indlæg for fødderne af senegaleseren, der på sikreste vis sparkede bolden i nettet med sin anden scoring i kampen.

Glæden varede dog ikke længe for udeholdets fans, for fem minutter senere reducerede Jon Dagur Thorsteinsson for AGF.

Islændingen tog en fiks førsteberøring i feltet, hvorefter han på fornem vis vippede bolden over Karl-Johan Johnsson i FCK-buret.

Hjemmeholdet tilspillede sig flere fine muligheder i den sidste halvdel af kampen, men stolpen og Johnsson i FCK-målet stod i vejen for en AGF-udligning.

