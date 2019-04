Farveskift og nyt navn holder bogbussen kørende

Mange steder i landet er drømmen om en bogbus punkteret, men sådan er det ikke i Syddjurs Kommune.

Her bliver der til gengæld arbejdet for at holde liv i det kørende bibliotek.

Det er et moderne bibliotek, der møder borgerne. Claus Pettersson, leder af Syddjurs Biblioteker

Et samarbejde med en række frivillige har ført til, at bussen nu i stedet er blevet renoveret og igen ruller rundt i kommunen.

- I Syddjurs Kommune er vi glade for bogbussen. Den kan noget i de områder, hvor der ikke er et fysisk bibliotek, siger Claus Pettersson, der er leder af Syddjurs Biblioteker.

Læs også Mulighed for 340 nye sommerhuse skaber glæde i Syddjurs

Efter bussen har fået en ansigtsløftning, er den blandt andet kommet i nye farver.

Mandag den 1. april kørte bussen den første tur efter farveskiftet.

Det rullende bibliotek

Samtidig har bussen også fået nyt navn, så den nu hedder ’Det rullende bibliotek’.

Læs også DSB-aflysninger får folk til at strømme ind i busserne

Navnet er valgt, så borgerne i Syddjurs kan høre, at der er tale om mere end en bogbus.

- I det rullende bibliotek kan vi hjælpe borgerne og udlåne materialer til dem. Det er et moderne bibliotek, der møder borgerne, siger Claus Pettersson og fortsætter.

Selvom man ikke har lært at læse endnu, så kan man sagtens bruge bogbussen.

- Bussen viser, at biblioteket er både tæt på og nærværende. Derfor er bussen også værd at bevare.

Han oplyser samtidig, at bibliotekerne i Syddjurs Kommune årligt er i kontakt med 150.000 borgere.

Kan skabe frustration

Med den store kontaktflade er det vigtigt at kunne give kommunens indbyggere de tilbud, som de efterspørger.

Det fortæller Ole Sønderskov Hansen (S), der er næstformand for Udvalget for plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune.

- Det er meget vigtigt for vores borgere i de små lokalsamfund, at der er en bogbus. Vi oplever, at det giver stor frustration hos borgerne, hvis vi begynder at ændre på bogbussens rute, siger han.

Vi vil meget gerne have borgernes bud på, hvad bussen skal bruges til. Rikke Viderup Jakobsen, landdistriktskoordinator

I øjeblikket kører bussen rundt i kommunen efter bogbussens køreplan mandag og tirsdag.

Men Syddjurs Kommune vil meget gerne have inputs til, hvad bussen skal lave de øvrige fem dage.

Læs også Bogbus erstatter bibliotek

Det siger Rikke Viderup Jakobsen, der er landdistriktskoordinator.

- Vi vil rigtig gerne have 'Det rullende bibliotek' ud at køre de øvrige dage, og vi vil meget gerne have borgernes bud på, hvad bussen skal bruges til de sidste fem dage.