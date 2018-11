Farvel BioNutria: Randers FC får nyt stadionnavn

Cepheus Park Randers.

Det er, hvad Randers FCs stadion fremover skal hedde. Det skriver Randers FC på klubbens hjemmeside.

Igennem tiden har kronjydernes stadion haft flere mere eller mindre atypiske navne. Essex Park, AutoC Park, BioNutria Park og nu altså Cepheus Park.

– Det er dejligt, at stadionsponsoratet er faldet på plads, og at vi er lykkedes med at tiltrække en ny lokal partner. Stadionsponsoratet er blandt de klart mest eksponerede produkter i klubben, siger salg- og marketingchef Morten Hørby Andersen i en pressemeddelelse.

Cepheus Koncernen, der er den nye stadionsponsor, består af Cepheus Ejendomme, der ejer og administrerer 1.000 lejemål i Randers. Derudover driver koncernen Best Western Plus Hotel Kronjylland.

Stor debat om navneskifte

Mandag var sagen om et navneskifte på dagsordenen i byrådssalen. Her skulle politikerne tage stilling til, om man ville dispensere for kommunens nyligt vedtagne regler om størrelsen på blandt andet facadeskilte.

- Når det her er imod vores skiltepolitik, og der pludselig er nogen, der kan få dispensation, og det endda er nogen i sådan en liga, så lugter det lidt af, at hvis man har en masse penge, kan man bare komme og få dispensation alligevel. Jeg synes faktisk, det er rimeligt grotesk, sagde Frida Valbjørn Christensen (Enhl.), på byrådsmødet.

Borgmester, Torben Hansen (S), afviste dog hurtigt, at der var noget, der lugtede.

- Man bliver en anelse træt, når man bliver skudt sådan noget i skoene, sagde han.

Efter stor debat blev det dog vedtaget, at Randers FC kunne få dispensation til at ændre stadionnavnet på daværende BioNutria Park, og nu er det altså officielt.