Skoleelever kører matematikken ind med gokart

Fag som matematik og fysik kommer man ikke uden om som elev i folkeskolen. Men der er flere måder at blive undervist på. Et nyt projekt har skiftet den teoretiske tavleundervisning ud med gokarts.

- Der er så meget matematik, fysik og kemi i at køre motorsport, og det vil vi gerne vise eleverne på en anden måde, end at de blot skal læse sig til det, siger projektleder Mikkel Bøyesen fra Dansk Automobil Sports Union til TV2 ØSTJYLLAND.

Sjov undervisning

I stedet for en tænkt opgave får eleverne mulighed for at arbejde med egne tal fra gokartbanen. Eleverne foretager målinger om alt fra CO2 til lyd, som de arbejder med i fire uger hjemme på skolen.

- De er langt mere motiverede for at løse matematikopgaverne, når det er deres egne tal, de arbejder med, fortæller Mikkel Bøyesen.

Man kan nemt forestille sig, at fysik i en gokart kan virke mere attraktivt end fysik uden en gokart.

Eleverne selv er også begejstrede for den anderledes undervisningsform.

- Det er en rigtig god ide. Så lærer vi mere på en sjovere måde, så vi ikke kommer til at kede os ihjel hele dagen, siger 13-årige Maya Frank Fenger fra 7.A på Skovvangsskolen.

- Det har været en god oplevelse. Man laver stadig det samme, men så kan man lave andre ting, der gør det sjovere, siger Julie Linnebjerg Jensby fra samme klasse.

Eleverne fra Skovvangsskolen fik pisket en rigtig racer-stemning op, inden de satte sig bag rattet.

På tværs af fag

Dansk Automobils Sportsunion står bag projektet 'Hestekræfter – motorsport på skemaet', hvor eleverne undervises på tværs af fag som matematik, fysik og idræt.

- Vi vil gerne vække deres interesse for naturfagene og vise, at vi kan lave det på praktisk talt alt, der foregår omkring os, fortæller Mikkel Bøyesen.

