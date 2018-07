Farlig hund fanget - fængslet ejer har trænet den som kamphund

En tibetansk mastiff, der onsdag aften stak af under transporten mellem to kenneler, skal nu mentaltestes for at afgøre, om den har en fremtid, eller om den skal aflives.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Den blev bedøvet, så vi kunne transportere den, og nu er den på et internat, hvor den skal være, indtil vi kan få en sagkyndig til at teste den, siger Lars Grønlund, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Sydøstjyllands Politi advarede onsdag om hunden, der var løs i Glud ved Juelsminde, via Twitter. Politiet beskrev den som farlig og gjorde opmærksom på, at man ikke skulle nærme den.

VIDEO: Sydøstjyllands Politi måtte onsdag aften indfange den store og aggressive hund i Glud:

Aarhus-ejer varetægtsfængslet

Hundens ejer bor i Aarhus-området, og det tyder på, at det i høj grad er hans skyld, at den store tibetanske mastiff er blevet aggressiv.

- Den er opdraget til at være aggressiv, en beskyttelses- og vagthund. Det betyder, at den er på vagt, når andre kommer tæt på den. Den kan være farlig, hvis den går til angreb på mennesker, siger Lars Grønlund, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Visse hunderacer kan være mere anlagt for at være aggressive på grund af deres genetik eller størrelse.

Racen tibetansk mastiff er ifølge politiet lovlig i Danmark, og hunderacen anses normalt ikke for at være udpræget farlig. Foto: Colorbox

Ifølge Sydøstjyllands Politi kan den aarhusianske ejer ikke længere tage sig af den, fordi han sidder varetægtsfængslet.

- Østjyllands Politi har et mellemværende med ham, lyder det fra vagtchef Lars Grønlund.

Internater måtte give op

Hunden var under en transport mellem to hundepensioner undsluppet dyreambulancen og opførte sig meget aggressivt.

- Hunden var sat i pleje i et internat, og der kunne ejeren ikke længere styre den, og så blev der bestilt en dyreambulance, og det er i den forbindelse, at den stak af, siger vagtchef Lars Grønlund til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt har to hundepensioner måtte opgive at passe hunden på grund af dens meget aggressive adfærd.

Racen tibetansk mastiff er ifølge politiet lovlig i Danmark.