Far til afdød cykelrytter ærer sønnen på særligt bjerg

Under et løb i Odder døde den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo efter en påkørsel. Hans far Mikkel Irminger Sarbo har nu cyklet fra Danmark til sønnens yndlingsbjerg i Frankrig, Mont Ventoux.

Det har han gjort for at ære sønnen, der selv drømte om at bestige bjerget i en saddel som deltager i Tour de France, men han nåede aldrig at få chancen.

Læs også 18-årig cykelrytter død efter påkørsel: - Ingen ord kan udtrykke smerten

- Når man mister en søn, der går utrolig meget op i cykling, løber tankerne gennem en, om hvordan der er mest mulig af ham, der kan leve videre, og hvad man selv kan gøre for at tage ham med i sig, fortæller Mikkel Irminger Sarbo til TV 2 og fortsætter:

- Jeg kommer ikke selv til at køre Touren, det er jeg for gammel og for tyk til, men hvad kan jeg så gøre også for at bearbejde min egen sorg. Og så kom jeg på at sætte mig op på cyklen og lave et Tour de France fra Danmark til Mont Ventoux.

Mikkel Irminger Sarbo har kunnet bruge turen til at bearbejde sin egen store sorg over tabet af sønnen.

Set verden gennem sønnens briller

Bjerget nåede faren torsdag efter en hel speciel cykeltur. For han kørte med sønnens hjelm, cykelbriller og Garmin cykelcomputer.

- Det er lidt særligt med brillerne, for så kigger jeg på verden gennem hans briller ned på hans Garmin, som han har kørt og kigget på. Og de briller har han haft i mange år, siger Mikkel Irminger Sarbo.

Det har været en gave bare at have alle de her timer på landevejen for det meste alene. Jeg har kunnet være i mine tanker og har prøvet at finde fred. Mikkel Irminger Sarbo, far til afdød cykelrytter

At destinationen for turen lige netop skulle være Mont Ventoux var der reelt ingen tvivl om hos faren. Bjerget har altid haft en særlig plads i Andreas Byskov Sarbos cykelhjerte.

Selv efter sin død gav han hints til, at det netop skulle være der, at han skulle æres.

- Da jeg åbnede hans computer og prøvede forskellige passwords, kom hjælpeordet bjerget, og der vidste jeg, at det var helt rigtigt med Mont Ventoux, fortæller en bevæget far.

Læs også Bilist sigtet efter at 18-årig cykelrytter blev dræbt

Prøver at finde fred

Han er meget naturligt overbevist om, at sorgen over tabet af sin søn aldrig vil forsvinde, men cykelturen og de mange timer på landevejene har hjulpet i den hårde tid.

- Det har været en gave bare at have alle de her timer på landevejen for det meste alene. Jeg har kunnet være i mine tanker og har prøvet at finde fred. Det, der har været vigtigt for mig, er at nå derhen, hvor jeg nyder alle de gode minder, vi har haft sammen. Jeg føler mig roligere nu.

Torsdag nåede Mikkel Irminger Sarbo i mål på bjerget i Frankrig.

Undervejs har venner, familie og andre kunnet følge turen på Mikkel Irminger Sarbos Facebook-side, hvor han har sat ord på sine tanker og følelser omkring den.

Lørdag er store dele af Andreas Byskov Sarbos familie så samlet på bjerget i Frankrig til en privat mindehøjtidelighed.

02:45 VIDEO: En medhjælper under det løb, som den 18-årig rytter blev påkørt i, revsede efterfølgende bilisterne. Indslaget er fra den 2. juni. Luk video

Efterforsker stadig påkørslen

Det var under Tour de Himmelfart i Odder, at han døde, efter en bilist på uforklarlig vis var kommet ind på banen og påkørte den unge rytter.

Påkørslen skete den 31. maj, og dagen efter døde Andreas Byskov Sarbo af sine kvæstelser.

Læs også Toprytter er 'decideret skræmt' over reaktioner efter dødsfald ved cykelløb

Siden har Østjyllands Politi efterforsket sagen, som den 29-årige kvindelige bilist, der ramte rytteren, er sigtet i.

- Der er meget materiale, der skal indsamles, har Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, tidligere sagt.

- Der er flere, der skal genafhøres, vi skal tale med arrangørerne, og så venter vi på bilinspektørens rapport. Kvinden er rent rutinemæssigt blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, lød det videre.

Oplever aggressiv adfærd fra bilister

Ulykken har siden åbnet op for en debat omkring aggressiv adfærd fra bilister i forbindelse med cykelløb.

Det var i det hele taget en træls adfærd med folk, der stoppede op og skældte ud gennem bilruden. Dorte Mørck Qvortrup, flagpost, Silkeborg

Kort efter den tragiske hændelse i Odder var der løb i Silkeborg, hvor der var problemer med hensynsløs kørsel.

- Jeg oplevede en masse bilister, som desværre udviste en meget aggressiv adfærd. Det var i det hele taget en træls adfærd med folk, der stoppede op og skældte ud gennem bilruden, sagde flagpost ved løbet, Dorte Mørck Qvortrup fra Silkeborg, dengang til TV2 ØSTJYLLAND.