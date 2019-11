Fantomdukker skal dygtiggøre fremtidens tandlæger

Det kan være angstprovokerende at gå til tandlæge, og det samme kan være tilfældet for nye og kommende tandlæger, der frygter at komme til at begå fejl.

Men nu er hjælpen kommet.

21 dukker med et tandsæt og underansigt skal hjælpe kommende tandlæger på Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet, det der tidligere hed Tandlægehøjskolen, med at skærpe de praktiske færdigheder.

Maja Bansholm Krabbe og Helene Ellen Salanson Børsting er tandlægestuderende og har haft fingrene i fantomdukkerne.

- Det er jo plastiktænder, så det er en gylden mulighed for at få lov til at prøve nogle af fagets håndværksmæssige ting, før man skal ud at gøre det på en patient, hvor man potentielt kan ødelægge noget, siger Helene Ellen Salanson Børsting til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man kan også få lov til at være lidt mere modig her. De siger, at det er her, man skal lave fejlene, så vi ved, hvad vi ikke skal gøre. Og man får øvet sig i nogle arbejdsstilinger, så man får nogle gode vaner fra starten af. Vi mangler lidt tungen, men det må så være en overraskelse, siger Maja Bansholm Krabbe til TV2 ØSTJYLLAND.

Simulationsklinikken har 21 fantomdukker og har plads til 40 studerende og en underviser.

Giver overskud til at tænke på patienten

Dukkerne er dog ikke en erstatning for arbejde med patienter af kød og blod.

- Når man har haft meget simulationsundervisning og har en god rutine i alle de håndværksmæssige procedurer, så giver det det overskud, der er nødvendigt for at kunne tage sig af patienten som menneske og af det psykologiske, siger Sebastian Schlafer, der er lektor på Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

- Man kan godt sammenligne det med en pilot, inden man får lov at flyve en rigtig maskine, skal man have siddet i en simulator så mange gange, at man kender knapperne udenad, fortsætter han.

Simulationsklinikken har kostet ca. 7 mio. kroner.

Dukkernes tænder kan tages ud og nye kan printes i en 3D-printer.

Tænderne kan laves til meget specifikke opgaver, såsom flere sygdomme, manglende tænder og andre komplicerede situationer.

På instituttet uddanner de tandplejere, klinikassistenter, teknikere og tandlæger, som alle kan bruge den nye klinik.