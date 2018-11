Fantastiske Fællesskaber: - Ærgerligt at vi ikke vandt

Vinderen af Danmarks mest Fantastiske Fællesskab blev fundet lørdag. Førstepladsen og 100.000 kroner gik til Tune IF, der ligger i Greve Kommune.

Dermed blev Forlev Spejdercenter, som repræsenterede Østjylland, slået på målstregen.

- Det var rigtig ærgerligt. Vi er en meget lille organisation med kun 80 aktive, så det var ikke overraskende, at vi ikke vandt, siger Anne Sofie Elkjær Hemdorff, der er frivillig på Forlev Spejdercenter til TV2 ØSTJYLLAND.

Tune IF har 4.555 medlemmer til sammenligning.

- Vi havde ikke forventet at vinde. Men vores fællesskab er så stærkt og særligt, at det burde have vundet, hvis man gerne må sige det, siger Anne Sofie Elkjær Hemdorff.

Glæde trods nederlag

Når det så er sagt, mener hun også, at de andre Fantastiske Fællesskaber, der deltog i finalen, var rigtig gode.

Og selv om Forlev Spejdercenter ikke vandt er der kommet meget ud af deltagelsen.

- Vi har internt talt rigtig meget om, hvad der er, at vi kan på Forlev Spejdercenter. Det er sundt at blive bevidst om, så vi er mere klar over, hvad vi kan give til andre, siger Anne Sofie Elkjær Hemdorff.

For Forlev Spejdercenter har formålet med at deltage i konkurrencen om at være Danmarks mest Fantastiske Fællesskab været at få gjort omverdenen opmærksom på, hvad Forlev Spejdercenter er for et sted.

- Vi ville gerne være mere kendte indenfor spejderverdenen. Så flere kunne få lyst til at komme til vores kurser. Vi vil også gerne vise stedet, som vi er meget stolte af, siger Anne Sofie Elkjær Hemdorff.

I løbet af efteråret har TV2 ØSTJYLLAND og de syv andre TV 2 regioner været på jagt efter Danmarks mest Fantastiske Fællesskab.

Endnu federe spejdercenter

Til at begynde med var der over 1.000 ansøgere. Ud af dem blev der fundet 80 regionale nominerede og derefter otte regionale vindere. I Østjylland blev det Forlev Spejdercenter, der løb med sejren.

Med den sejr kunne Forlev Spejdercenter inkassere 50.000 kroner.

- Pengene skal bruges til at gøre vores center endnu federe. Så det er federe at være hernede for vores spejdere, sagde Anne Sofie Hemdorff fra Forlev Spejdercenter til TV2 ØSTJYLLAND, da førstepladsen var i hus.

Men i finalen måtte Forlev Spejdercenter altså se sig slået af et andet Fantastisk Fællesskab.