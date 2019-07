Fangekor synger for bibelcampister: Vi har brug for en ekstra chance

En bibelcamp ved Allingåbro på det nordlige Djursland havde søndag et lidt anderledes indslag på programmet. Her var der nemlig besøg af et kor bestående af 22 indsatte og tidligere indsatte fra danske fængsler, som er en del af et fangekor.

Læs også William og Søren er blandt de bedste i Danmark til at lave mad

- Rigtig mange mennesker har en holdning til, hvad der skal ske med folk, der har begået en forbrydelse. Men jeg tror, at det er de færreste, der ved, hvad det vil sige at sidde i fængsel og hvad det gør ved mennesker, siger Tom Hansen, der har en dom for drabsforsøg og i fem år har været en del af Fangekoret.

Tom Hansen har afsonet en dom på syv år for drabsforsøg. Han blev løsladt for to år siden, men han synger fortsat i Fangekoret.

Historier om håb

Søndag gav Fangekoret koncert for 400 bibel-campister på Skovgårde Bibelcamping.

- Vores tema for lejren er livshistorier om håb, og de fortæller en anden historie, hvor der også er håb i. Det er jo mennesker, vi har med at gøre, siger lejrchef for Skovgårde Bibelcamping, Peter N. Andersen.

Læs også ALS-ramte familier får gavn af Grøn Koncert-penge

Koret turnerer rundt i Danmark og synger og fortæller om fængselslivet.

- Det er fedt at komme ud og møde en masse mennesker de her steder og snakke med nogle andre, end dem man gør i fængslet hele tiden, siger Aik Ring, der er med i koret og sidder fængslet i Jyderup Statsfængsel, hvor han afsoner en dom på fire år for narkokriminalitet.

Cirka halvdelen af korets medlemmer sidder stadigvæk i fængsel, mens den anden halvdel er løsladt.

Louise Adrian er leder af koret og deltager også selv i koncerterne.

Brug for en ekstra chance

Tom Hansen blev løsladt for to år siden, men han synger altså stadig i Fangekoret.

- Vi sidder for nogle forbrydelser, der har gjort en masse mennesker fortræd og kede af det, og det respekterer vi. Derfor vil vi heller ikke fremstå som underholdning, men vi vil gerne vise, at vi er blevet bedre mennesker af at have siddet i fængsel og gerne vil tilbage i samfundet og have den her ekstra chance, som vi har brug for, siger Tom Hansen.

Læs også Fortrænger dansk natur - invasive arter spreder sig

Koret har eksisteret i 15 år under ledelse af Louise Adrian, der arbejder i Kriminalforsorgen. Med i koret er fanger fra fem forskellige fængsler, som alle har udgang for at kunne synge i koret.

- Det giver en afveksling i hverdagen under deres afsoning, det giver glædelige oplevelser, og de bliver mere positive af det, siger Lousie Adrian.

Øverst i artiklen kan du se mere om Fangekoret i en video, hvor du også får en lille smagsprøve på deres koncert, som er optaget under søndagens prøver.