Familier melder børn ud af skandaleramt børnehave

Pladsanvisningen i Randers Kommune har på det seneste fået en række henvendelser fra forældre, som ikke længere ønsker at have deres børn i den kombinerede børnehave og vuggestue Stjernehuset, som ligger i Randers-forstaden Helsted.

Det skriver Randers Amtsavis. Direktør for børn og skole i Randers Kommune Michael Maaløe bekræfter oplysningerne over for TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge avisen drejer det sig i øjeblikket om omkring fem familier, som ønsker at få en anden børnehaveplads til deres børn.

Udmeldelserne kommer efter en flere måneder lang sag med en pædofilimistænkt pædagogmedhjælper i centrum. Sigtelserne mod pædagogmedhjælperen er nu droppet, men forældrene til børn i Stjernehuset er fortsat i oprør.

De fleste mener, at den tidligere mistænkte pædagogmedhjælper burde have kunnet komme tilbage til det job i Stjernehuset, han har haft gennem 23 år. Andre forældre mener, at kommunen har gjort ret i at flytte ham til en anden daginstitution.