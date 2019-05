Familien Holch Povlsen takker for medfølelse efter tab

En uge efter, at deres tre børn er blevet begravet, takker Anne og Anders Holch Povlsen for den store medfølelse og omsorg, de har oplevet.

Det sker i en annonce i søndagens udgave af Århus Stiftstidende, skriver avisen.

Læs også Tusinder mødte frem for at vise sympati ved smuk begravelsesceremoni

I annoncen bringer Anne og Anders Holch Povlsen en varm tak for den omsorg, de har mødt efter tabet af deres tre børn.

Ægteparret mistede tre af deres fire børn under ét af flere angreb, der fandt sted i Sri Lanka påskedag.

Hjertelig tak til alle de dejlige mennesker, der mødte op i lørdags og støttede os ved begravelsen. Anne og Anders Holch Povlsen

- Vi vil gerne udtrykke vores dybfølte taknemmelighed for den hjertevarme, omsorg og støtte, vi har modtaget efter tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred.

- Vi er dybt bevægede over de mange betænksomme og kærlige kondolencer, hjertelige tanker, blomster, tegninger og omsorgsfulde hilsner, der er blevet sendt til os fra nær og fjern, står der.

02:29 VIDEO: Tusinder mødte sidste weekend frem for at vise sympati ved den smukke begravelsesceremoni ved Aarhus Domkirke. Video: TV 2 ØSTJYLLAND. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix Luk video

Ceremoni i Aarhus Domkirke

De tre børn blev begravet i Aarhus Domkirke sidste lørdag. Både kronprinsfamilien og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var med til ceremonien.

Familien havde bedt alle respektere, at det var en privat begivenhed. Ægteparret takker også dem, der kom til begravelsen.

Læs også Bestseller-ejer sætter for første gang ord på familiens tab

- Hjertelig tak til alle de dejlige mennesker, der mødte op i lørdags og støttede os ved begravelsen i Aarhus Domkirke. En afsked der blev både smuk og højtidelig.

- Vore tanker og kondolencer går ligeså til de mange andre familier, der også har mistet deres kære under de tragiske begivenheder i Sri Lanka, står der.

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka. Flere hundrede blev sårede, da bomberne ramte både hoteller og kirker i landet.

01:21 VIDEO: I slutningen af april deltog flere tusinde i et fakkeltog for at mindes de tre dræbte børn. Fakkeltoget sluttede ved Holch Povlsens hjem ved Stautrup, godset Constantinsborg. Video: TV2 ØSTJYLLAND. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix Luk video

_____

REDAKTIONELLE OVERVEJELSER

En familie i Østjylland har lidt et ultimativt tab ved terrorangrebet i Sri Lanka.

Vi finder, det er vores pligt og opgave som lokalt medie at skildre, når den internationale terror rammer ind i vores helt nære cirkler. Der er en skole, en landsby, mange arbejdspladser og tusindvis af medarbejdere, der er berørte af det hændte. Vi kan se, at det derudover optager mange andre østjyder, der ønsker at udtrykke deres forfærdelse og medfølelse til de efterladte.

Vi har naturligvis mange overvejelser om etik og respekt for den ramte familie, og der er mange detaljer og billeder, vi helt bevidst ikke bringer. Vi respekterer familiens ønske om, at vi ikke filmer på privat grund, og vi bruger ikke billeder fra familiens sociale medier. Men vi mener også, at vi ville svigte vores opgave, hvis vi ikke beskæftiger os med denne historie, og de reaktioner den medfører. Det er pressens opgave at vise virkeligheden, også når virkeligheden er så tragisk, som den er i dette tilfælde.

Flere brugere både på vores egne platforme samt andre mediers har udtrykt kritik af, at medierne omtaler familien ved navn. Men vi mener omvendt, at det er det mest respektfulde at sætte navn på de uskyldige ofre, som har betalt den ultimative pris. De var borgere i vores nærområde, elever på en lokal skole, venner med nogle – og nogens børn og børnebørn. De er mere end bare navnløse ofre.

Venlig hilsen, redaktionen