Familiefar i kritisk tilstand efter trafikulykke ved Randers

En familie på tre kom lørdag eftermiddag kørende ad Hobrovej ved Råsted nord for Randers, da faderen af uvisse årsager kom til at trække for langt over i den modsatte vejbane.

Her kørte familien frontalt ind i en anden bil, hvor en 39-årig mand sad bag rattet. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Lars Bisgaard.

De er alle kørt til behandling på hospitaler. Tre er i stabil tilstand, mens den sidste er i kritisk tilstand. Lars Bisgaard, vagtchef, Østjyllands Politi

- De er alle kørt til behandling på hospitaler. Tre er i stabil tilstand, mens den sidste er i kritisk tilstand, siger han.

Personen i kritisk tilstand er familiefaren. Han og den 39-årige mand modtager begge behandling på Regionshospitalet Randers, mens moren og barnet er indlagt på Skejby Sygehus i Aarhus.

Trafikulykken skete klokken 15.55, og politi og redningsarbejdere arbejdede på stedet i omkring en time, før alle var reddet ud af personbilerne.

Lægebiler, ambulancer, Falckbiler og politibiler er til stede ved uheldet. Foto: Øxenholt foto

Familie fra Randers

Både den 39-årige mand og den lille familie er fra Randers.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

Uheldet fandt sted ved Råsted nord for Randers. Foto: Google Maps

Der var afspærret omkring ulykkesstedet i cirka en time, men politiet har åbnet for trafik på vejen igen. Dog foretager en bilinspektør undersøgelser på stedet, fortæller vagtchefen.

- Når vi er færdige med det og får fastlagt, hvad der er sket, er vores arbejde slut, siger han.