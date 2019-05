Familiefar frygter for fremtiden: Føler sig ikke længere velkommen i Danmark

Paradigmeskiftet er en samlet betegnelse for lovpakke L140. Lovforslaget blev endeligt vedtaget i Folketinget torsdag 21. februar 2019, og trådte i kraft den 1. marts 2019.

Her er hovedpunkterne i de nye stramninger:

Midlertidigt ophold

Fokus skal flyttes fra integration til midlertidigt ophold. Det slås nu fast, at opholdtilladelser kun gives med henblik på midlertidigt ophold. Det gælder både for spontane flygtninge og kvoteflygtninge.

Loft over familiesammenføringer

Ministeren vil fremover have mulighed for at indføre et loft over familiesammenføringer, hvis kapaciteten hos udlændingemyndigheder og "absorptionsevnen" i kommunerne er under pres.

Retskrav på permanent bolig afskaffes

Det hidtidige retskrav afskaffes, og kommunernes pligt til at anvise en bolig ændres til en pligt til at anvise et midlertidig opholdssted.

Integrationsydelsen bliver sat ned

Den særlige ydelse gives til folk, der har opholdt sig i landet i mindre end syv ud af de seneste otte år og er lavere end eksempelvis kontanthjælp. Enlige forsørgere vil gå fra 12.364 kroner om måneden til cirka 10.000 kroner om måneden.

Integrationsydelsen skifter navn

Det skal fremover hedde selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse.

Valglov ændres

Man skal fremover have opholdt sig i Danmark i 4 år forud for kommunale og regionale valg for at opnå valgret mod 3 år i dag.

Kontrol med fremmedkrigere

Reglerne og straffen for at overtræde opholds- og meldepligt for personer, der er til fare for statens sikkerhed, fremmedkrigere eller afviste udlændinge, der har begået kriminalitet, skærpes.

Øget straf ved indrejseforbud

Ved brud på et indrejseforbud vil straffen øges.