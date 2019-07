Familie udover det sædvanlige: Vundet EM-guld i tre generationer

Hos Bowl’n’Fun i Viby bliver der slæbt trolleyer ind med bowlingkugler.

Om lidt skal mormor Else, mor Helle, far Egon og de to sønner Patrik og Niklas nemlig spille. Og de har deres egne kugler med. Når familien Sørensen spiller bowling, er det nemlig ikke bare for sjov.

Mormor Else vandt familiens første internationale guldmedalje ved EM i 1976, og siden har både datteren Helle og de to børnebørn på henholdsvis 18 og 20 år ligeledes trukket EM-guldmedaljer med hjem i familiesporten. Senest i påsken, hvor familiens yngste, Niklas, vandt EM i Wien.

01:30 Kom med familien Sørensen en tur på bowlingebanen, og hør om om, hvad bowling betyder for dem. Luk video

En sport som er gået videre i generationer

Det kræver hårdt arbejde at komme så langt. Derfor bliver der også heppet energisk og givet gode råd fra mormor Else, når kuglerne bliver kastet hen over bowlingbanen.

Hun spiller ikke længere selv professionelt, men glæder sig over, at bowlingsporten er gået videre helt til hendes børnebørn.

Det er jo helt fantastisk, at de nu følger op på, hvad vi har startet. Else Sørensen, mormor

- Det er jo helt fantastisk, at de nu følger op på, hvad vi har startet. Jeg hepper, råber og klapper, når de laver noget godt. Det er min store interesse i dag, lyder det fra Else.

Læs også Kæmperokke giver farve til Strøget

Hele familien støtter op

Også drengenes forældre har været nødt til at lægge bowlingkuglerne på hylden på professionelt niveau. Men det holder dem ikke fra bowlinghallerne rundt i Danmark og resten af verden.

Helle og Egon Sørensen mødte hinanden for 24 år siden til et bowlingstævne i Aarhus.

- Vi vil følge dem i tykt og tyndt. Derfor tager vi rundt og ser alle ligakampene, og støtter op om dem, siger Helle Sørensen.

- De sidste otte-ti år har vi brugt alle vores ferier på at rejse rundt og se vores drenge spille, supplerer Egon Sørensen.

Læs også Nichesport hitter: Nu kan du dyrke mandehørm og store overarme

Et strategisk spil

For drengene er det især det strategiske, der driver dem.

- Det fede ved bowling er, at der er meget taktisk over det. Det er ikke sådan, at man skal være den stærkeste eller største. Man skal bare være den, der spiller klogest, lyder det fra Niklas Sørensen.

At blive europamestre og verdensmestre, det er målene. Patrik Sørensen

Og så er det - for det meste - også dejligt, at det er noget, man som familien kan være sammen om.

- Det er fedt, at det er noget, som man kan være sammen om, men det kan også godt være hårdt nogle gange, hvis det er gået dårligt, og det så stadig er det, som der bliver snakket om ved spisebordet. Men ellers er det fedt, især når det går godt, forklarer Patrik Sørensen.

Læs også Idræt har ingen alder: Pensionister og studerende dyrker sport

Drengene har derfor også fortsat store ambitioner for deres professionelle karriere.

- At blive europamestre og verdensmestre, det er målene, siger Patrik Sørensen.

- Jeg håber at kunne komme på seniorlandsholdet nu her, lyder det fra Niklas Sørensen.

Både Patrik og Niklas træner dagligt en til to timer i bowlingehallen her i Viby. Deruodver styrketræner de helst fire gange om ugen.