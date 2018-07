Familie mistede alt i brand: Nu samler østjyderne ind til familien

Søndag eftermiddag kunne man pludselig se store, sorte røgskyer over en gård nær Kolind på Djursland. Nabogårdens heste begyndte at opføre sig underligt og uroligt. Da opdagede naboen, at der steg røg op fra gården. Naboen ringede derefter til gårdejerne og spurgte, om de var opmærksomme på røgen.

Sådan så det ud, da flammerne havde fået fat i store dele af huset. Foto: Øxenholt foto

Læs også Hunde reddet ud fra voldsomt flammehav på Djursland

Det var de ikke, for gårdens ejere var ikke hjemme. De havde et hundeopdræt, så manden skyndte sig hjem og reddede hundene ud. Der var derfor ingen, der kom til skade, men ilden havde fået godt fat i huset, og derfor var der ingenting i huset, som overlevede branden.

- Familien var jo dybt rystede og ulykkelige. De er stadig fortvivlede og har svært ved at overskue, at de jo skal starte helt forfra. Derfor så trådte jeg og moderens lillesøster til for at hjælpe dem med at komme ordentligt på fode igen, siger Anne Madsen, der er veninde til moderen, der boede i det nedbrændte hus.

Gården ligger på Ebdrupvej nær Kolind på Djursland. Foto: Google Maps

Hundredevis af østjyder donerer

Anne Madsens og moderens lillesøsters hjælp udformer sig gennem to facebookopslag, hvor de hver især informerede lokalsamfundet om, hvad der var sket, og om nogen kunne donere tøj, møbler og legetøj. Selvom det kun er 15 timer siden, har Anne Madsens opslag over 200 delinger og næsten 100 kommentarer, hvor folk tilbyder forskelligartet hjælp.

Det var dette facebookopslag Anne Madsen offentliggjorde i går, som hundredevis af østjyder har reageret på.

Anne Madsen fortæller, at folk er kommet med en masse sække med tøj, så familien godt kan klare sig de næste lange stykke tid. Der er også blevet afleveret senge, dyner og diverse husholdningsting. Hvis folk ikke har haft mulighed for at køre forbi Anne Madsen eller moderens lillesøster med tingene selv, har de tilbudt også at afhente tingene.

Det her er blot et lille udsnit af, hvad Anne Madsen har fået afleveret af forskellige østjyder under et døgn.

- Jeg skal f.eks. køre ud og hente noget mere tøj og nogle møbler i dag, og jeg skal også hente et tallerkenstel i morgen, siger Anne Madsen, der gentagne gange også udtrykker forbløffelse over østjyderne.

Familien var jo dybt rystede og ulykkelige. De er stadig fortvivlede og har svært ved at overskue, at de jo skal starte helt forfra. Anne Madsen, veninde af familien.

- Det er helt vildt. Jeg får næsten tårer i øjnene, når jeg tænker på, hvor hjælpsomme folk har været. Der er så mange, der har tilbudt hjælp – også folk, vi slet ikke kender. Det er helt fantastisk og hjælper familien enormt meget, siger hun.

Politiets efterforskning bremses

Også familien har også udtrykt glæde og taknemmelighed over hjælpen. De er hurtigt blevet hjulpet op på benene nu og har løbende kontakt med både politi og forsikringsselskabet. Familien havde kontakt med politiet i går for at høre, om politiet er kommet nærmere en afklaring af, hvad årsagen til branden har været.

Gårdbrand Ebdrupvej v. Ebdrup/Kolind. Røgen kan ses langt omkring. Redningsberedskabet og politiet arbejder på stedet. Undgå unødig kørsel på de små veje omkring, da der skal brandbiler frem.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 8, 2018

Billede: Politiet tweetede hurtigt, efter de blev informeret om branden i går.

Men politiets efterforskningsarbejde er enormt svært, da hele huset netop er brændt ned, og brandfolket har været nødt til at brække huset op for at få slukket branden ordentligt. Derfor er sporene også minimale. Politiet har derfor sagt til familien, at det er muligt, at de aldrig kan få at vide, hvad årsagen til branden har været.

Det er helt vildt. Jeg får næsten tårer i øjnene, når jeg tænker på, hvor hjælpsomme folk har været. Der er så mange, der har tilbudt hjælp – også folk, vi slet ikke kender. Anne Madsen, veninde af familien

Overvældende gavmildhed

Der er blevet indsamlet mange ting, men der er stadig brug for diverse møbler og husholdningsting lige i øjeblikket. Hun fortæller dog, at hun forestiller sig, at situationen hurtigt vil vende sig, da der bliver ved med at rulle henvendelser ind.

- Jeg har faktisk svært ved at nå at svare alle folk, fordi de bare har været så hurtige. Det er enormt positivt, og jeg arbejder på at få læst dem alle igennem, siger hun.

Anne Madsen sørger desuden for at koordinere med moderens lillesøster, da lillesøsterens også får en masse henvendelser. Hvis man gerne vil hjælpe familien, fortæller Anne Madsen, at man hjertens gerne må sende en besked og spørge, om familien mangler noget specifikt.

Udover en masse tøj har østjyderne også doneret masser af forskellige ting.

Lige nu overnatter familien hos forskellige familiemedlemmer. Lige i øjeblikket har moderens storesøster åbnet hjemmet for familien.