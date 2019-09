Familie laver sin egen festival med kendte bands

Smukfest, Northside, Roskilde og nu Fruering Festival. Ja den sidste lyder måske ikke så velkendt i alles ører, og det er der da også god grund til. Den er helt nyt og stablet på benene af en lokal familie.

Familien Fig fra den lille landsby Fruering ved Skanderborg lægger selv jord til og står for alt det praktiske, når navne som Moonjam, Sweethearts, Jonny Hefty og Jøden og Topgunn går på scenen.

Det sker den 20. september på Skårup Kirkevej 18 – familiens hjem i Fruering.

- Vi skulle arrangere min mands 60-års fødselsdag, og vi er store fans af Moonjam, som vi gerne ville have til at spille. Bandet synes dog, at det var mange penge for os til en privat fest, så de spurgte, om vi ikke kunne gøre noget, fortæller et af familiemedlemmerne bag festivalen, Elin Fig, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Derfor tog vi fat i borgerforeningen, og så er vi mange musikinteresserede i familien. Så vi blev enige om at lave vores egen festival.

Især i weekenden op til uge 38 regner holdet bag Fruering Festival med at arbejde hårdt for at få festivalpladsen klar. Foto: Presse

Kan også overnatte

Som sagt så gjort. Elin Fig og mandens grund i Fruering danner festivalplads, hvor der bliver en lille scene med DJs og lokale amatørbands og en stor med de kendte bands.

Hvis folk ønsker at overnatte i telt eller campingvogn, er det også muligt på grunden.

- Det vigtigste er, at det bliver hyggeligt og sjovt, og så kunne det godt blive en tilbagevendende begivenhed. Måske ændrer vi konceptet med flere dage, siger Elin Fig.

Forventningen er, at 1200 personer køber billet til en-dagsfestivalen. De fleste vil nok komme fra Fruering og omegn.

Billetten koster 350 kr. i forslag.

- Med den pris forventer vi, at det løber rundt økonomisk, men der skal selvfølgelig også penge ind gennem ølsalg, siger Elin Fig.

Fruering ligger øst for Skanderborg. Foto: Google Maps

Mindre overskud på Smukfest

Storebroren Smukfest i Bøgeskoven i Skanderborg blev i år holdt for 40. gang.

Den blev desværre en lidt våd fornøjelse, og det får betydning for overskuddet.

Det har formanden Poul Martin Bonde tidligere fortalt. Han regnede i midten af august ikke med et højt beløb på bundlinjen.

- Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Vi har lagt ekstra seks millioner kroner i budgettet i år på grund af jubilæet, som vi har taget af vores egenkapital.

- Og det er jo så ikke blevet bedre af alt den regn. Den udfordrer, men det er ikke essentielt. Det essentielle er, at vi står bagefter og synes, at vi har lavet den festival, vi gerne ville, sagde han.

Får ikke betydning for næste år

Festivalen havde sidste år et rekordoverskud på ni millioner kroner og en omsætning på 190 millioner kroner.

Dengang sparede festivalen på omkostningerne for at få råd til at flytte Bøgescenerne og gøre pladsen større, som man har planlagt i 2020.

Festivalens overskud ligger de fleste år på mellem to og fire millioner kroner. Men skulle det som ventet ende lidt lavere i år, så påvirker det ikke næste års festival.

- Næste år håber vi jo at kunne lukke et par tusind ekstra ind, lød det i august fra Poul Martin Bonde.