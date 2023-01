Tidligere ansatte fik bøde for at svigte Else - nu har familien klaget

Handling kan ikke retfærdiggøres

Det er to tidligere ansatte på plejehjemmet Kongsgården, der er rejst tiltale imod.

Og ifølge advokaten kan deres handlinger ikke undskyldes med manglende ressourcer eller tid.

- Det, der er særligt ondt efter min opfattelse, er, at hun skal køres ned til det arrangement med lort i bukserne. Så kan hun side ved siden af medbeboere og opleve den krænkelse, som det må være, at både hun og de andre kan lugte det, siger Claus Bonnez.

Netop derfor mener han også, at der er tale om en artikel 3-krænkelse.

- Min vurdering bygger på, at knappe ressourcer ikke kan begrunde den behandling. Så kunne man have truffet et andet dårligt valg og ladet hende sidde på værelset med en fyldt ble, men at trække hende ned til arrangementet, det er der, hvor krænkelsen bliver særlig grov, siger advokaten.

Der var derfor heller ingen tvivl om, at sagen ikke skulle slutte ved bøden.

Afventer ny vurdering

Afgørelsen faldt torsdag, og hos den ene af de tiltalte var man ellers tilfreds med udfaldet, oplyser den tidligere ansattes advokat, Signe Suhr Mortensen.

- Sagen er sluttet med en bøde på 5000 kroner, hvilket efter min opfattelse understøtter, at det indgreb min klient har været udsat for ved at blive udstillet i den dokumentar er helt ude af proportioner i forhold til, hvad der i virkeligheden er passeret, skrev Signe Suhr Mortensen.



Nu er det dog op til Statsadvokaten at vurdere, om afgørelsen skal stadfæstes, om der skal køres en straffesag eller noget tredje.

Det vides endnu ikke, hvornår der foreligger et svar.

Flere år undervejs

I 2020 blev 90-årige Else Marie Larsen landskendt, da hun medvirkede i TV2s dokumentar 'Plejehjemmene Bag Facaden'. Her fik danskerne et indblik i behandlingen på plejehjemmet.

I dokumentaren har familien givet tilladelse til, at der bliver opsat skjult kamera på Else Marie Larsens værelse på plejehjemmet.

Udover episoden med den fyldte ble og Halloween-arrangement viste optagelserne også, at Else Marie Larsen blev hejst op i en loftlift i et forsøg på at få hende til at lave afføring, selvom hun gav tydeligt udtryk for, at det gjorde ondt.

I december kom det frem, at der nu, mere end to år efter, var rejst tiltale mod to tidligere ansatte på plejehjemmet. Det skrev Århus Stiftstidende. De to var tiltalt for grov forsømmelse i arbejdstiden på grund af deres måde at yde pleje til Else Marie Larsen, fremgik det.