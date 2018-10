Falske indsamlere på spil i Østjylland

Da Thomas Gjeding mandag skulle handle ind i SuperBrugsen i Løgten, blev han i indgangen mødt af en mand med et tilsyneladende velgørende formål:

- Ved indgangen til Brugsen stod en ung, velklædt mand med et skema i hånden. På skemaet stod der, at han samlede ind til døvstumme og fattige børn i Danmark. Jeg synes, det var en lidt mærkelig kombination, forklarer Thomas Gjerding.

Jeg prøvede at forklare manden, at jeg ville slå organisationen op på min mobil. Men han lod som om, han hverken kunne høre eller tale selv. Men da jeg begyndte at søge på min telefon, løb han hen til en bil, hvor en anden mand sad klar til at køre væk Thomas Gjerding, borger Løgten

Selvom Thomas Gjerding kunne se, at der var mange, der allerede havde skrevet under og givet penge til manden, besluttede han sig for at undersøge organisationen nærmere:

- Jeg prøvede at forklare manden, at jeg ville slå organisationen op på min mobil. Men han lod som om, han hverken kunne høre eller tale selv. Men da jeg begyndte at søge på min telefon, løb han hen til en bil, hvor en anden mand sad klar til at køre væk.

Det fik Thomas Gjerding til at køre efter de to fuskere, men han fandt dem aldrig.

Foto: Google Maps

Thomas Gjerding fortæller, at de to mænd kørte væk i en bordeaux rød Renault med fransk nummerplade.

Politiet har fået flere anmeldelser

Hos Østjyllands Politi fortæller de, at de har modtaget to anmeldelser omhandlende to mænd, der påstår at samle ind til døve. Kommunikationsansvarlig Janni Lundager ved Østjyllands Politi forklarer, at det kan være svært at fange forbryderne:

- Det er svært for os at gøre noget, for de er hurtigt væk igen. Men jo bedre signalement, vi kan få af dem, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få fat i dem, forklarer hun.

Politiet oplyser, at de fredag har modtaget to henvendelser fra borgere, der har mødt falske indsamlere.

Den ene anmeldelse kom fra Søndergade i Grenaa, hvor de falske indsamlere er set fredag den 19.oktober ved 13-tiden stående ved supermarkedet MENY.

Den anden er anmeldelse kommer fra REMA 1000 på Gammel Sellingvej i Hadsten. Her så anmelderen, at de to mænd var kørende i en mørkeblå tyskindregistreret bil af mærket CW Golf Station Car.

