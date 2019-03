Falkemanden efter vildmarken: Alle unge mennesker bør prøve det

En række efterskoleelever har siden onsdag hver især forsøgt at overleve helt alene i en skov.

På outdoorlinjen på Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole i Ry er 30 elever blevet udfordret og sendt ud i naturen inspireret af tv-programmet 'Alene i Vildmarken'.

Og netop vinderen af dettes års program kiggede også forbi.

Netop det at holde sig fra sin telefon eller iPad, var nok det, der gav mig den største oplevelse derude Flemming Sanggard, vinder af 'Alene i Vildmarken'​​​​​

- Det er fantastisk. Jeg synes, at alle unge mennesker skulle ud og prøve det, fortæller Flemming Sanggard, der overlevede 60 dage i den norske vildmark.

Selvom eleverne kun skal overleve et enkelt døgn, skal de stadig kunne klare helt basale opgaver som at fange fisk og bygge et shelter.

- Vi lærer helt praktisk at tænde et bål og at kunne bygge en bivuak, så vi kan overleve ude i naturen, fortæller efterskoleelev Anna Lambæk.

Ingen kære mor eller telefon

Ingen af eleverne har før sovet alene ude i naturen, så det kan være en stor mundfuld både at være alene og at sove ude blandt kryb og kravl.

Vi arbejder blandt andet efter et princip, der hedder sporløs-færden, så man ikke kan se, at vi har været der Anna Lambæk, efterskoleelev

- Det er for at udfordre dem. Det at være alene er angstprovokerende for mange, og nu skal de så være alene i et døgn i en stor skov, fortæller Anders Bruun, efterskolelærer på Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole.

Her er det ikke muligt at fiske mobilen frem.

- Det er skræmmende på godt og ondt lige pludselig at være der uden mobiler eller noget som helst, fortæller Anders Bruun.

For Falkemanden var netop fraværet af mobilen også en god oplevelse i vildmarken.

- Netop det at holde sig fra sin telefon eller iPad, var nok det, der gav mig den største oplevelse derude. Jeg følte, at jeg fik renset min hjerne, fortæller han.

Nogle af eleverne har også konkurreret i, hvor få ting de hver især kunne overleve med.

Eleverne har ud fra en liste nøje skullet udvælge, hvilke overlevelsesting de ville medbringe.

Uden at sætte spor

På outdoorlinjen prøver de at undgå at sætte spor, når de bevæger sig ud i naturen.

- Vi lærer også at passe på naturen og værne om den. Vi arbejder blandt andet efter et princip, der hedder sporløs-færden, så man ikke kan se, at vi har været der, fortæller Anna Lambæk.