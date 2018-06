Faldende ansøgertal til SOSU-uddannelser: - Udviklingen er bekymrende

Der mangler ansøgere til Social- og Sundhedsuddannelserne. Det er også tilfældet i Randers, hvor et fald på næsten 100 ansøgere er virkeligheden for Randers Social- og Sundhedsskole. Kigger man blot et par år tilbage så fik skolen op mod 450 ansøgere, men i 2017 var det tal faldet til 370.

En udvikling der er bekymrende, mener direktør ved Social- og sundhedsskolen i Randers, Maria Dyhrberg Rasmussen.

- Den udvikling, vi har oplevet, er bekymrende. Vi oplever at vores ansøgertal til de vigtige social- og sundhedsuddannelser falder. Over de sidste to til tre år, der er de faldet med 100 elever.

Den udvikling, vi har oplevet, er bekymrende. Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør ved Randers Social- og Sundhedsskole.

Vil betyde flere ufaglærte

Udviklingen vil få konsekvenser, advarer Maria Dyhrberg Rasmussen, som forudser, at der i fremtiden vil komme til at mangle faglærte.

- Det betyder jo, at der ikke er nok personale til at tage sig af dem, eller at man kommer til at skulle ansætte ufaglærte til det, som er et faglært job, siger Maria Dyhrberg Rasmussen.

Ved Landsbyen Møllevang i Randers arbejder Jeanette Dalskov Madsen som social- og sundhedsassistent. Hun frygter, at det vil gå ud over plejen, hvis der kommer færre SOSU-uddannede.

- Det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi får færre personale, fordi det vil jo gøre, at man kun vil kunne varetage det allermest nødvendige pleje, siger Jeanette Dalskov Madsen.

Læs også Squats og shots giver lavt sygefravær blandt SOSU’er

Dårligt image

Hun tror specielt, at det er det image, som faget har fået de seneste år, der kan være skyld i ansøgerfaldet. Et image som ikke afspejler virkeligheden, mener hun.

- Det har været oppe i medierne det her med, at social- og sundhedshjælpere tørre røv og gør rent, og det gør vi jo også, men det er en brøkdel af arbejdet, siger Jeanette Dalskov Madsen.