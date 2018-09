Fald i antallet af p-bøder i Aarhus: Kommune roser event-arrangører

Færre bilister i Aarhus har fået en gul lap papir i forruden.

Ifølge Aarhus Kommune er der nemlig udskrevet færre p-bøder i år i forhold til sidste år.

I 2017 blev der uddelt 60.420 kontrolafgifter, og en fremskrivning for 2018 viser, at tallet i år vil lande på cirka 54.000. Det svarer til et fald på cirka 10 procent.

Øget samarbejde

Ifølge Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, skyldes det særligt én ting:

Et bedre samarbejde mellem eventarrangører og Aarhus Kommune.

- Vi oplever, at arrangørerne af de større events i Aarhus har fået en bedre forståelse for, at det er en god idé at invitere os med tidligt i planlægningen. Vi kender byen, adfærdsmønstrene i trafikken, og ved hvor folk søger hen, når der spærres af. Når vi er tidligt med i processen, kan vi bedre lave en plan for skiltning i det pågældende område, siger Kim Gulvad Svendsen.

Bøder til store arrangementer - Til Classic Race i 2017 blev der udskrevet 598 p-afgifter. I 2018 var tallet 171.

- Til Kræmmermarkedet i 2017 blev der udskrevet 265 p-afgifter. I 2018 var antallet 178.

Det øgede samarbejde gør ifølge kommunen også, at hvis der sker uhensigtsmæssige ting i forbindelse med et arrangement, og trafikanterne opfører sig anderledes end først antaget, kan kommunen hurtigere rette indsatsen til.

Mere positiv opfattelse af p-vagterne

Kim Gulvad Svendsen oplever også, at opfattelsen af p-vagterne er ændret.

- Der har været en mere positiv omtale af cityassistenerne, og det har givet en bedre forståelse for deres arbejde, og at de har en funktion i forhold til at skabe en fremkommelig by og ikke er sat på gaden for at hive penge hjem til kommunekassen, siger Kim Gulvad Svendsen, der også roser trafikanterne.

- Det er vores indtryk, at flere trafikanter har fået øjnene op for, at man er nødt til at tage hensyn til andre, der færdes i byen, så man ikke bare parkerer bilen på cykelstien og dermed spærrer den for cyklisterne.