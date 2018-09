Fakta lancerer landets første genanvendelige pose

400 år. Så lang tid tager det for en plasticpose at blive nedbrudt i naturen. Og fra i dag af kan man over hele landet købe en klimavenlig og genanvendelig bærepose i butikskæden Fakta.

Det er en pose, som er 100% genanvendelig og lavet på det såkaldte polyethylen, som er baseret på sukkerrør.

- Vi har en strategi om, at vores poser skal være bæredygtige alle sammen på sigt. Det er et led i vores strategi at bidrage positivt i vores miljø, siger John Hornbech Christensen, konstitueret kædedirektør hos Fakta til TV2ØSTJYLLAND.

Et andet udseende

Den normale bærepose, som er 80% genanvendelig, og som også er baseret på olie, vil fortsat blive solgt i Fakta-butikkerne, men kunderne vil nu også have mulighed for at vælge den 100% genanvendelige pose til samme pris, som er 2,75 kroner. Men udseendet er et andet, end den normale bærepose.

- Man kalder det i fagsprog for en T-shirt pose. Det er fordi, at hanken er anerledes end i den traditionelle pose. Den traditionelle pose er der sat en hank på, og i denne her er hanken integreret i posen, det gør den lidt billigere at producere. For ellers er posen dyrere at lave, så vi kan alt i alt sælge til samme pris. Vi vil ikke straffe kunderne for at vælge bioposen, fortæller John Hornbech Christensen.

Initiativet med den bæredygtige pose, det er en del af den generelle strategi hos detailhandelskæden Coop, som Fakta er en del af.

- Hos Coop arbejder vi generelt med en emballage strategi. Frem til 2020 skal vi reducere brugen af plastik. Vi har en del initiativer, som vi gør hos Coop. Det er et led i den rækkefølge af initiativer som vi sætter i gang, fortæller John Hornbech Christensen.

